Кулинария

Не леплю котлеты и не мою гору посуды: ужин из фарша готовлю за 15 минут

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Что приготовить из фарша за 15 минут без котлет...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Когда после работы хочется поесть горячего, но нет сил лепить котлеты и стоять у плиты, выручает обычный фарш. Из него можно приготовить быстрый ужин на одной сковороде: добавить овощи, немного томатного соуса и получить сочное мясное блюдо, которое отлично сочетается с хлебом или готовым гарниром.

Весь секрет в том, что фарш не нужно формировать, панировать и обжаривать отдельными порциями. Он готовится рассыпчатым, а остальные ингредиенты добавляются прямо в ту же сковороду.

Что понадобится для быстрого ужина

На 2–3 порции:

  • мясной фарш — 400 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • сладкий перец — 1 шт.;

  • томатная паста — 1 ст. л.;

  • вода — 80 мл;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • соль, чёрный перец и паприка — по вкусу.

Лучше использовать охлаждённый фарш из говядины или смесь говядины со свининой. Он быстро обжаривается и хорошо сочетается с овощами.

Как приготовить фарш на одной сковороде за 15 минут

  1. Мелко нарежьте лук и сладкий перец. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.

  2. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите лук и перец, обжаривайте 2–3 минуты на среднем огне.

  3. Добавьте фарш. Разбивайте крупные комочки лопаткой и обжаривайте примерно 5–6 минут, пока мясо не изменит цвет и большая часть жидкости не испарится.

  4. Положите чеснок, томатную пасту, соль, чёрный перец и паприку. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.

  5. Влейте воду, уменьшите нагрев и готовьте ещё 3–4 минуты, периодически помешивая. Соус должен слегка загустеть, а фарш — полностью приготовиться.

  6. Попробуйте блюдо и при необходимости добавьте немного соли или специй. Снимите с огня и сразу подавайте.

Если используете кухонный термометр, температура внутри мясного фарша должна достигнуть не менее 71 °C. Для фарша из птицы — 74 °C.

Как сделать фарш сочным, а не сухим

Самая частая ошибка — слишком долго обжаривать мясо на сильном огне. Влага быстро испаряется, а небольшие кусочки становятся жёсткими.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после добавления томатной пасты обязательно влейте немного воды. Она соединится с мясным соком и специями, превратившись в густой соус. Так фарш останется сочным даже без сливок и большого количества масла.

Не стоит также выкладывать холодный фарш на едва тёплую сковороду. Лучше сначала хорошо прогреть посуду, а затем поддерживать умеренно сильный нагрев, чтобы мясо обжаривалось, а не тушилось с первых минут.

С чем подать такой ужин

Готовый фарш можно выложить на ломтики поджаренного хлеба, завернуть в лаваш или подать с заранее сваренным рисом. Если есть немного сыра, посыпьте им горячее мясо прямо в сковороде и дайте расплавиться под крышкой.

Для более лёгкого варианта достаточно добавить свежие огурцы и помидоры. А если хочется разнообразия, вместо сладкого перца можно использовать кабачок, нарезанный небольшими кубиками.

Получается полноценное горячее блюдо без котлет, панировки и лишней посуды. Одна сковорода, несколько доступных продуктов и около четверти часа — всё, что нужно для быстрого ужина.

Может быть интересно:

  1. Баклажаны больше не жарю кружочками: готовлю рулетики по-грузински с ореховой начинкой
  2. Котлеты вышли сухими, как подошва: залила их этим соусом и получила совсем другое блюдо
  3. Яблоки больше не прячу в шарлотку: готовлю французский тарт татен с карамельной корочкой
  4. Из обычной тыквы делаю турецкий десерт: кабак татлысы получается янтарным и тает во рту
  5. Португальцы не режут картошку перед запеканием, а раздавливают её: «Бататаш а мурру» получается с хрустящей корочкой и мягкой серединкой

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник рассказал, почему Бог забирает людей раньше срока

Гид по Казани

день назад

Корпоративы в Казани 2026–2027: встречаем Новый год весело, вкусно и красиво

как избавиться от грибка в машине

Не у нас

день назад

От 775 000 руб: прошел анонс доступного хэтчбека Geely EX2 для России

Гид по Казани

3 дня назад

В новый этап — с ярким праздником: выпускные в Казани 2026–2027

изготовление матрасов на заказ в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Холанд обошел двух легенд футбола по голам в ЛЧ

Кулинария

день назад

Пересолила суп так, что есть невозможно: бабушка показала, как спасти целую кастрюлю

Кулинария

день назад

Макароны по-флотски теперь готовлю по-новому: фарш, соус и паста томятся в одной сковороде — даже дуршлаг не понадобится

Не у нас

день назад

Спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду

Не у нас

день назад

Два матча 11-го тура РПЛ пройдут по новому расписанию
Лайфхаки
2 минуты назад

Огурцы по-фински: 3 приёма, чтобы заготовка осталась хрустящей

Простой способ заготовить огурцы так, чтобы они...

Интересно

2 часа назад

Дизельные генераторы и электростанции: где они незаменимы

Польза

21 час назад

ВТБ: Индустрия красоты в российских регионах демонстрирует рост

Новости Татарстана

3 часа назад

KazanForum 2027 включит блок к юбилею первого президента Татарстана

Не у нас

3 часа назад

Ведомства намерены довести эффективность блокировки VPN до 95% с помощью ИИ
IT-компаниям Татарстана возместят часть расходо...
Новости Татарстана
2 часа назад

IT-компаниям Татарстана возместят часть расходов на зарплаты новых специалистов

Не у нас

3 часа назад

Профессор: После пересадки сердца характер пациента грозит измениться

Не у нас

4 часа назад

Новак: Россия намерена продолжать импорт бензина до конца года

Не у нас

4 часа назад

В России за сентябрь зарегистрировали рекордные 1519 авто Changan Nevo
Инвестор из Мордовии восстановит старинный дом ...
Новости Казани
13 часов назад

Инвестор из Мордовии восстановит старинный дом Панфилова в Казани