Не леплю котлеты и не мою гору посуды: ужин из фарша готовлю за 15 минут
ПроКазань
Когда после работы хочется поесть горячего, но нет сил лепить котлеты и стоять у плиты, выручает обычный фарш. Из него можно приготовить быстрый ужин на одной сковороде: добавить овощи, немного томатного соуса и получить сочное мясное блюдо, которое отлично сочетается с хлебом или готовым гарниром.
Весь секрет в том, что фарш не нужно формировать, панировать и обжаривать отдельными порциями. Он готовится рассыпчатым, а остальные ингредиенты добавляются прямо в ту же сковороду.
Что понадобится для быстрого ужина
На 2–3 порции:
мясной фарш — 400 г;
репчатый лук — 1 шт.;
сладкий перец — 1 шт.;
томатная паста — 1 ст. л.;
вода — 80 мл;
растительное масло — 1 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
соль, чёрный перец и паприка — по вкусу.
Лучше использовать охлаждённый фарш из говядины или смесь говядины со свининой. Он быстро обжаривается и хорошо сочетается с овощами.
Как приготовить фарш на одной сковороде за 15 минут
Мелко нарежьте лук и сладкий перец. Чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите лук и перец, обжаривайте 2–3 минуты на среднем огне.
Добавьте фарш. Разбивайте крупные комочки лопаткой и обжаривайте примерно 5–6 минут, пока мясо не изменит цвет и большая часть жидкости не испарится.
Положите чеснок, томатную пасту, соль, чёрный перец и паприку. Перемешайте, чтобы специи равномерно распределились.
Влейте воду, уменьшите нагрев и готовьте ещё 3–4 минуты, периодически помешивая. Соус должен слегка загустеть, а фарш — полностью приготовиться.
Попробуйте блюдо и при необходимости добавьте немного соли или специй. Снимите с огня и сразу подавайте.
Если используете кухонный термометр, температура внутри мясного фарша должна достигнуть не менее 71 °C. Для фарша из птицы — 74 °C.
Как сделать фарш сочным, а не сухим
Самая частая ошибка — слишком долго обжаривать мясо на сильном огне. Влага быстро испаряется, а небольшие кусочки становятся жёсткими.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после добавления томатной пасты обязательно влейте немного воды. Она соединится с мясным соком и специями, превратившись в густой соус. Так фарш останется сочным даже без сливок и большого количества масла.
Не стоит также выкладывать холодный фарш на едва тёплую сковороду. Лучше сначала хорошо прогреть посуду, а затем поддерживать умеренно сильный нагрев, чтобы мясо обжаривалось, а не тушилось с первых минут.
С чем подать такой ужин
Готовый фарш можно выложить на ломтики поджаренного хлеба, завернуть в лаваш или подать с заранее сваренным рисом. Если есть немного сыра, посыпьте им горячее мясо прямо в сковороде и дайте расплавиться под крышкой.
Для более лёгкого варианта достаточно добавить свежие огурцы и помидоры. А если хочется разнообразия, вместо сладкого перца можно использовать кабачок, нарезанный небольшими кубиками.
Получается полноценное горячее блюдо без котлет, панировки и лишней посуды. Одна сковорода, несколько доступных продуктов и около четверти часа — всё, что нужно для быстрого ужина.
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