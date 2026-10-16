В России за сентябрь зарегистрировали рекордные 1519 авто Changan Nevo

В России зафиксировали стремительное увеличение числа регистраций автомобилей китайской марки «Чанган Нево», которая пока официально не представлена на отечественном рынке. За первые девять месяцев 2026 года на учет поставили 3201 машину семейства «Циюань». Причем подавляющее большинство регистраций пришлось на июль, август и сентябрь. Об этом сообщает издание 32CARS, проанализировавшее статистику агентства «Автостат Инфо».

В течение первого полугодия интерес российских покупателей к автомобилям этого семейства выражался сравнительно небольшим количеством постановок на учет. С января по июнь в стране зарегистрировали лишь 310 таких транспортных средств.

Однако уже летом ситуация существенно изменилась. В июле число регистраций достигло 404 автомобилей, а в августе увеличилось до 968 единиц. Сентябрь оказался наиболее успешным месяцем за весь рассматриваемый период: на учет поставили сразу 1519 машин.

По сравнению с августом сентябрьский показатель вырос на 56,9%. Таким образом, всего за один месяц зарегистрировали почти впятеро больше автомобилей, чем за первые шесть месяцев года.

За третий квартал совокупное количество новых регистраций составило 2891 единицу. Это соответствует 90,3% всех автомобилей семейства, поставленных на учет с начала 2026 года. На один сентябрь пришлось 47,5% девятимесячного результата.

Примечательно, что подобная динамика наблюдается еще до официального появления марки на российском рынке. Производитель пока не организовал полноценные продажи через собственную дилерскую сеть, поэтому автомобили поступают в страну по альтернативным каналам поставок.

Статистика охватывает пять моделей китайского концерна. В их числе седан А05, автомобили с кузовом лифтбек А06 и А07, а также кроссоверы Кью05 и Кью07. Семейство включает как полностью электрические транспортные средства, так и гибридные машины с возможностью подзарядки.

Среди представленных моделей отдельное внимание привлекает электрический кроссовер Кью05. Еще в начале сентября сообщалось, что за четыре недели российские автовладельцы зарегистрировали более 500 таких автомобилей.

При этом подробные сведения о распределении сентябрьских регистраций между всеми пятью моделями пока отсутствуют. Поэтому определить, какой именно автомобиль внес наибольший вклад в общий рост, невозможно.

Ранее президент подразделения «Чанган Евразия» Сунь Цзэцзюнь рассказывал о намерении компании официально представить марку «Нево» российским покупателям приблизительно в середине 2027 года.

Предполагается, что первым автомобилем в официальной линейке станет кроссовер среднего класса. Однако конкретную модель производитель пока не объявил. Также рассматривается возможность использования другого названия марки на российском рынке.

Для владельцев уже ввезенных автомобилей важным вопросом остаются условия технического обслуживания. Поскольку машины поставляются независимыми продавцами, возможности гарантийного ремонта и приобретения запасных частей необходимо уточнять непосредственно при покупке.

При этом будущий официальный выход производителя на российский рынок не означает автоматического распространения заводских гарантий на автомобили, приобретенные ранее через альтернативные каналы.

Таким образом, еще до начала официальных продаж в России сформировался заметный парк автомобилей «Чанган Циюань». Сохранится ли нынешняя динамика после открытия дилерской сети, станет известно по результатам регистраций в 2027 году.

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