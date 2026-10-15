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Спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Исследователи с помощью спутников NASA установили, что деятельность человека существенно влияет на сокращение запасов пресной воды в 40 регионах планеты. Применение усовершенствованного способа анализа позволило обнаружить более серьезные потери водных ресурсов, чем показывали предыдущие расчеты. Результаты работы опубликованы в научном журнале PNAS.

Для изучения изменений ученые воспользовались информацией, собранной двумя спутниковыми миссиями NASA. Первая из них начала работу в 2002 году, а ее продолжение было запущено в 2018 году.

Оборудование космических аппаратов регистрирует небольшие колебания гравитационного поля Земли. На основании полученных измерений специалисты могут определять, как меняется распределение водных масс на поверхности планеты и под землей.

В ходе исследования ученые применили новую технологию обработки спутниковых наблюдений. Благодаря этому пространственная детализация карт увеличилась в 5–10 раз по сравнению с традиционными методами.

Более точные сведения позволили обнаружить участки, где водные ресурсы сокращаются особенно интенсивно. Кроме того, исследователи смогли оценить, насколько происходящие изменения связаны с хозяйственной деятельностью и климатическими процессами.

Всего специалисты выделили 40 регионов, в которых обнаружена выраженная связь между использованием природных ресурсов человеком и изменением запасов воды.

Наиболее серьезные проблемы с сокращением водных резервов отмечены в государствах Ближнего Востока, Северной Африки, северных районах Индии, западной части Соединенных Штатов и на юго-востоке Бразилии.

Среди основных причин ученые называют интенсивное извлечение подземных вод. Значительные объемы расходуются на орошение сельскохозяйственных земель, обеспечение промышленных предприятий и потребности населенных пунктов.

Дополнительное воздействие на водные ресурсы оказывают климатические изменения. Совокупность этих факторов приводит к тому, что в ряде районов запасы пресной воды сокращаются быстрее, чем успевают восстанавливаться.

Сопоставление результатов с ранее опубликованными исследованиями показало, что масштабы истощения подземных вод, связанного с их откачкой, прежде могли существенно недооцениваться. В среднем предыдущие оценки оказались на 45% ниже новых расчетов.

Авторы научной работы обращают внимание на последствия сокращения доступных запасов воды. Проблема затрагивает не только обеспечение населения питьевой водой, но и устойчивость сельскохозяйственного производства.

Особенно уязвимыми остаются территории, где выращивание продовольственных культур в значительной степени зависит от подземных водоносных горизонтов.

По мнению исследователей, полученные сведения необходимо учитывать при разработке решений по использованию и сохранению водных ресурсов. Уточненные спутниковые измерения также могут повысить точность климатических прогнозов и помочь оценивать дальнейшие изменения водного баланса.

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