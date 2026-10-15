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Холанд обошел двух легенд футбола по голам в ЛЧ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд занял седьмую позицию в списке самых результативных футболистов за всю историю Лиги чемпионов с учетом квалификационных встреч. Норвежский форвард довел количество голов в турнире до 61, опередив двух известных нападающих. Об этом сообщает Спорт Mail.

Достичь нового результата 26-летнему футболисту помог домашний матч второго тура общего этапа Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен». Встреча состоялась 14 октября и завершилась поражением английского клуба со счетом 2:4.

Несмотря на неудачный для своей команды исход противостояния, Холанд сумел дважды отличиться в воротах соперника. Благодаря оформленному дублю норвежец увеличил свой показатель до 61 забитого мяча и поднялся на чистое седьмое место в историческом рейтинге бомбардиров турнира.

На восьмую строчку переместился бывший нападающий сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой, завершивший выступления в Лиге чемпионов с 60 голами. Девятое место занимает экс-форвард итальянского «Милана» и национальной команды Украины Андрей Шевченко, который за свою карьеру забил в турнире 59 мячей.

Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов с учетом квалификации

Первую строчку исторического списка занимает португалец Криштиану Роналду, на счету которого 141 гол. Следом располагается аргентинский нападающий Лионель Месси со 129 забитыми мячами. Третье место принадлежит польскому футболисту Роберту Левандовски, отличившемуся 109 раз.

Четвертую позицию занимает француз Карим Бензема, записавший на свой счет 90 голов. Пятым идет его соотечественник Килиан Мбаппе с 72 мячами. На шестой строчке находится испанец Рауль, забивший 71 гол.

Седьмое место теперь занимает Эрлинг Холанд с 61 результативным ударом. За ним следуют Руд ван Нистелрой, у которого 60 голов, и Андрей Шевченко с 59 мячами.

Десятую и одиннадцатую позиции делят английский форвард Харри Кейн и немецкий футболист Томас Мюллер. Каждый из них отличился в Лиге чемпионов по 57 раз.

Таким образом, после двух голов в матче против «Пари Сен-Жермен» Холанд смог обойти сразу двух знаменитых нападающих и закрепиться среди семи лучших бомбардиров в истории главного европейского клубного турнира.

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