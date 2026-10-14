Макароны по-флотски теперь готовлю по-новому: фарш, соус и паста томятся в одной сковороде — даже дуршлаг не понадобится
ПроКазань
После рабочего дня хочется приготовить что-нибудь сытное, но перспектива мыть кастрюлю, сковороду и дуршлаг совсем не радует. Именно поэтому макароны по-флотски в одной сковороде могут стать любимым домашним ужином. Сухую пасту добавляют прямо к обжаренному фаршу, заливают соусом и готовят до мягкости.
В отличие от классического способа, макароны здесь не отвариваются отдельно. Они постепенно впитывают мясной сок, томатную заливку и специи, поэтому получаются особенно ароматными. А вся готовка занимает около получаса.
Что понадобится для макарон по-флотски
На 3–4 порции:
макароны из твердых сортов пшеницы — 300 г;
мясной фарш — 400 г;
репчатый лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
томатная паста — 2 ст. л.;
горячая вода или бульон — 650–750 мл;
растительное масло — 2 ст. л.;
сладкая паприка — ½ ч. л.;
соль и черный перец — по вкусу;
твердый сыр и зелень — по желанию.
Лучше выбирать рожки, перья или небольшие спиральки. Они хорошо удерживают мясной соус и равномерно готовятся в сковороде.
Как приготовить все в одной сковороде
Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте глубокую сковороду с растительным маслом и обжарьте лук 3–4 минуты до мягкости.
Добавьте фарш и готовьте 6–8 минут, разбивая комочки лопаткой. Мясо должно изменить цвет, а лишняя влага — испариться.
Положите чеснок, томатную пасту, паприку и черный перец. Перемешайте и прогрейте около минуты, чтобы томатная паста раскрыла вкус.
Всыпьте сухие макароны прямо в сковороду. Перемешайте с фаршем, чтобы паста покрылась ароматной мясной смесью.
Влейте примерно 650 мл горячей воды или бульона. Жидкость должна почти покрывать макароны. При необходимости добавьте еще немного.
Доведите до слабого кипения, накройте крышкой и готовьте 10–15 минут, периодически перемешивая. Ориентируйтесь на время, указанное на упаковке пасты.
Когда макароны станут мягкими, снимите крышку и при необходимости выпарите лишнюю жидкость. Попробуйте блюдо на соль, добавьте зелень или немного тертого сыра.
Фарш должен полностью приготовиться: для говяжьего и свиного ориентиром служит температура 71 °C, для фарша из птицы — 74 °C.
Почему макароны получаются вкуснее
При обычном способе паста варится в воде, которую затем сливают. Здесь же крахмал постепенно переходит в соус, помогая ему слегка загустеть и лучше обволакивать макароны.
Мясной вкус тоже становится насыщеннее, поскольку паста готовится непосредственно в жидкости с фаршем и томатной пастой.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не вливайте сразу слишком много воды. Начните с указанного количества и добавляйте горячую жидкость небольшими порциями, если макароны еще твердые. Так получится густой соус, а не водянистая подлива.
Какие ошибки могут испортить блюдо
Главная ошибка — оставить сковороду без внимания. Макароны выделяют крахмал, поэтому ближе к концу приготовления могут прилипать ко дну. Достаточно периодически перемешивать содержимое и следить за количеством жидкости.
Не стоит использовать слишком сильный огонь. Вода быстро выкипит, а паста останется жесткой внутри. Лучше готовить при умеренном кипении под крышкой.
Если хочется сделать блюдо нежнее, в самом конце можно добавить пару ложек сливок. А для более яркого вкуса подойдут сушеный базилик или щепотка копченой паприки.
Такие макароны по-флотски удобно готовить даже в будний вечер. Получается полноценный мясной ужин без отдельной варки пасты, лишней посуды и долгого стояния у плиты.
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