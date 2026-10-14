Кулинария

Макароны по-флотски теперь готовлю по-новому: фарш, соус и паста томятся в одной сковороде — даже дуршлаг не понадобится

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить макароны по-флотски с фаршем в ...

ПроКазань

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После рабочего дня хочется приготовить что-нибудь сытное, но перспектива мыть кастрюлю, сковороду и дуршлаг совсем не радует. Именно поэтому макароны по-флотски в одной сковороде могут стать любимым домашним ужином. Сухую пасту добавляют прямо к обжаренному фаршу, заливают соусом и готовят до мягкости.

В отличие от классического способа, макароны здесь не отвариваются отдельно. Они постепенно впитывают мясной сок, томатную заливку и специи, поэтому получаются особенно ароматными. А вся готовка занимает около получаса.

Что понадобится для макарон по-флотски

На 3–4 порции:

  • макароны из твердых сортов пшеницы — 300 г;

  • мясной фарш — 400 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • томатная паста — 2 ст. л.;

  • горячая вода или бульон — 650–750 мл;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • сладкая паприка — ½ ч. л.;

  • соль и черный перец — по вкусу;

  • твердый сыр и зелень — по желанию.

Лучше выбирать рожки, перья или небольшие спиральки. Они хорошо удерживают мясной соус и равномерно готовятся в сковороде.

Как приготовить все в одной сковороде

  1. Мелко нарежьте лук и чеснок. Разогрейте глубокую сковороду с растительным маслом и обжарьте лук 3–4 минуты до мягкости.

  2. Добавьте фарш и готовьте 6–8 минут, разбивая комочки лопаткой. Мясо должно изменить цвет, а лишняя влага — испариться.

  3. Положите чеснок, томатную пасту, паприку и черный перец. Перемешайте и прогрейте около минуты, чтобы томатная паста раскрыла вкус.

  4. Всыпьте сухие макароны прямо в сковороду. Перемешайте с фаршем, чтобы паста покрылась ароматной мясной смесью.

  5. Влейте примерно 650 мл горячей воды или бульона. Жидкость должна почти покрывать макароны. При необходимости добавьте еще немного.

  6. Доведите до слабого кипения, накройте крышкой и готовьте 10–15 минут, периодически перемешивая. Ориентируйтесь на время, указанное на упаковке пасты.

  7. Когда макароны станут мягкими, снимите крышку и при необходимости выпарите лишнюю жидкость. Попробуйте блюдо на соль, добавьте зелень или немного тертого сыра.

Фарш должен полностью приготовиться: для говяжьего и свиного ориентиром служит температура 71 °C, для фарша из птицы — 74 °C.

Почему макароны получаются вкуснее

При обычном способе паста варится в воде, которую затем сливают. Здесь же крахмал постепенно переходит в соус, помогая ему слегка загустеть и лучше обволакивать макароны.

Мясной вкус тоже становится насыщеннее, поскольку паста готовится непосредственно в жидкости с фаршем и томатной пастой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не вливайте сразу слишком много воды. Начните с указанного количества и добавляйте горячую жидкость небольшими порциями, если макароны еще твердые. Так получится густой соус, а не водянистая подлива.

Какие ошибки могут испортить блюдо

Главная ошибка — оставить сковороду без внимания. Макароны выделяют крахмал, поэтому ближе к концу приготовления могут прилипать ко дну. Достаточно периодически перемешивать содержимое и следить за количеством жидкости.

Не стоит использовать слишком сильный огонь. Вода быстро выкипит, а паста останется жесткой внутри. Лучше готовить при умеренном кипении под крышкой.

Если хочется сделать блюдо нежнее, в самом конце можно добавить пару ложек сливок. А для более яркого вкуса подойдут сушеный базилик или щепотка копченой паприки.

Такие макароны по-флотски удобно готовить даже в будний вечер. Получается полноценный мясной ужин без отдельной варки пасты, лишней посуды и долгого стояния у плиты.

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