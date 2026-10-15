Кулинария

Яблоки больше не прячу в шарлотку: готовлю французский тарт татен с карамельной корочкой

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить французский тарт татен с яблока...

ПроКазань

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Яблоки в выпечке обычно прячутся под слоем теста, но во французском тарте татен все наоборот. Здесь сочные фрукты становятся главным украшением пирога: они томятся в сливочной карамели, а после переворачивания оказываются сверху, покрытые блестящим янтарным сиропом.

Тарт татен выглядит как десерт из французской кондитерской, хотя приготовить его дома можно из обычных продуктов. Особенно удобно использовать готовое слоеное тесто: тогда не придется ничего замешивать, а основное внимание можно уделить яблокам и карамели.

Что понадобится для тарта татен

На 6 порций:

  • яблоки — 5–6 шт. (около 800 г);

  • слоеное бездрожжевое тесто — 250 г;

  • сахар — 120 г;

  • сливочное масло — 60 г;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • корица — по желанию.

Лучше выбирать плотные кисло-сладкие яблоки, которые сохраняют форму при нагревании. Слишком мягкие плоды могут превратиться в пюре еще до того, как пирог попадет в духовку.

Как приготовить французский яблочный пирог

  1. Достаньте слоеное тесто из морозилки и разморозьте согласно инструкции на упаковке. Разогрейте духовку до 190 °C.

  2. Очистите яблоки от кожуры, удалите сердцевину и разрежьте каждый плод на четыре части. Сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не темнела.

  3. В жаропрочной сковороде диаметром 22–24 см растопите сахар на среднем огне. Не перемешивайте его ложкой слишком активно, а осторожно покачивайте посуду, пока сахар не превратится в золотистую карамель.

  4. Уменьшите нагрев, добавьте сливочное масло и осторожно перемешайте. Масса может сильно пузыриться, поэтому действуйте аккуратно.

  5. Плотно уложите яблоки в карамель округлой стороной вниз. Прогревайте на слабом огне около 10–12 минут, чтобы фрукты начали размягчаться.

  6. Раскатайте тесто в круг немного больше диаметра сковороды. Накройте им яблоки, осторожно подверните края внутрь и сделайте несколько проколов вилкой.

  7. Выпекайте 25–30 минут, пока тесто не станет пышным и золотистым. Достаньте пирог, оставьте на 5–7 минут, затем осторожно переверните на большую тарелку с бортиком.

При переворачивании будьте особенно внимательны: горячая карамель может вытечь из формы и вызвать ожог.

Почему тарт татен иногда не получается

Главная ошибка — слишком темная карамель. Если перед добавлением яблок сахар уже приобрел насыщенный коричневый цвет, во время запекания он может начать горчить. Лучше остановиться на светло-янтарном оттенке.

Не менее важно плотно укладывать яблоки. При нагревании они уменьшаются в объеме, поэтому между кусочками почти не должно оставаться свободного места.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не ждите полного остывания пирога перед переворачиванием. Когда карамель застывает, яблоки могут прилипнуть ко дну. Лучше дать тарту несколько минут постоять, а затем аккуратно перевернуть, пока сироп еще достаточно жидкий.

С чем подавать французский десерт

Тарт татен особенно вкусен слегка теплым. Его можно дополнить шариком ванильного мороженого, ложкой густой сметаны или несладких взбитых сливок.

В отличие от привычной шарлотки, здесь яблоки не теряются в тесте. Они остаются крупными, мягкими и пропитанными сливочной карамелью, а тонкая слоеная основа лишь подчеркивает их вкус.

Такой пирог подойдет и для семейного чаепития, и для праздничного стола. При этом сложнее всего в рецепте только дождаться, пока карамельные яблоки немного остынут.

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