Новости Татарстана

KazanForum 2027 включит блок к юбилею первого президента Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Часть деловой программы международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum 2027» решено посвятить 90-летию Минтимера Шаймиева. С такой инициативой на заседании оргкомитета выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Следующий год в республике объявлен Годом Шаймиева.

Рустам Минниханов напомнил, что первый президент республики вместе с Евгением Примаковым стоял у истоков группы стратегического видения «Россия — исламский мир». Вклад Шаймиева в сотрудничество с мусульманскими странами он назвал неоценимым. По мнению Раиса, включение юбилейной даты в программу подчеркнет преемственность традиций диалога культур.

Сам форум запланирован на 4–6 мая. Главной темой пленарного заседания станет «Инфраструктура роста и логистика будущего». Заседание оргкомитета провел вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он привел цифры: в 2026 году в деловой программе участвовали порядка 10 тыс. представителей из 99 государств и 75 регионов России. В 2027-м KazanForum пройдет на федеральном уровне уже в пятый раз.

Для Татарстана это будет 18-й по счету форум. Нынешний проходил в год получения Казанью статуса культурной столицы исламского мира. Тогда на площадке подписали 163 соглашения, в том числе 86 международных.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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