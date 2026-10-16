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Форвард «Панатинаикоса» Ябуселе сообщил журналистам о плевках и предметах с трибун в Белграде

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Французский баскетболист греческого «Панатинаикоса» Гершон Ябуселе рассказал о неприятном происшествии после гостевой встречи с белградским «Партизаном» в Евролиге. По утверждению спортсмена, некоторые зрители проявили агрессию, когда он покидал игровую площадку. Болельщики якобы бросали в него посторонние предметы и плевали. Об этом сообщает «Южный федеральный».

Форвард отметил, что привык к напряженной атмосфере на выездных матчах и спокойно воспринимает шум трибун. По его словам, активная поддержка соперника и недовольные выкрики зрителей являются обычной частью баскетбольных соревнований.

Однако произошедшее после завершения поединка французский игрок назвал недопустимым. Ябуселе объяснил, что негативная реакция отдельных болельщиков вышла за пределы привычного спортивного соперничества.

По словам баскетболиста, неприятности начались в тот момент, когда он направлялся с площадки после финальной сирены. В его сторону полетели различные предметы, а некоторые присутствовавшие на трибунах люди, как утверждает спортсмен, позволили себе плевки.

Сам матч пятого тура регулярного чемпионата Евролиги состоялся 13 октября в Белграде. Греческий «Панатинаикос» одержал уверенную победу над сербским клубом со счетом 72:55.

Гершон Ябуселе провел на площадке 20 минут. За это время француз набрал семь очков, совершил пять подборов и отдал три результативные передачи.

Несмотря на рассказанный им инцидент, форвард подчеркнул, что главным результатом поездки стала победа его команды. Именно успешное завершение встречи он назвал наиболее важным обстоятельством.

Ранее Ябуселе выступал за мадридский «Реал», поэтому хорошо знаком сербским болельщикам. В 2023 году испанский клуб встречался с «Партизаном» в серии решающих матчей Евролиги.

Высказывания французского игрока пока остаются его личным свидетельством о случившемся. Сведения о проведении официального разбирательства или возможных санкциях в отношении белградского клуба не приводятся.

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