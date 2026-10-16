Профессор: После пересадки сердца характер пациента грозит измениться

Пересадка донорского сердца теоретически может сопровождаться изменениями характера человека, однако эта тема нуждается в дополнительных научных исследованиях. Такое предположение высказал китайский профессор Сяопин Рэн, возглавляющий отделение ортопедии Второй аффилированной больницы Университета традиционной китайской медицины. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист рассказал, что ему доводилось слышать о пациентах, чьи личностные особенности якобы менялись после трансплантации сердца. Вместе с тем профессор подчеркнул, что подобные сообщения пока нельзя считать достаточным основанием для окончательных научных выводов.

Рэн также уточнил, что сердечно-сосудистая хирургия не относится к его основной профессиональной специализации. Поэтому вопрос о возможном влиянии пересаженного органа на характер человека он рассматривает прежде всего как перспективное направление для дальнейшего изучения.

По мнению ученого, истории об изменениях поведения после подобных операций заслуживают внимания исследователей. Однако для установления возможной связи между трансплантацией и личностными переменами необходимы дополнительные научные данные.

Во время беседы профессор также затронул другую область современной медицины — ксенотрансплантацию. Так называют пересадку человеку органов, полученных от животных.

Рэн обратил внимание на то, что для подобных медицинских исследований особый интерес представляют свиньи. По его словам, их органы обладают рядом характеристик, близких к человеческим, благодаря чему ученые рассматривают возможности их применения в трансплантологии.

В настоящее время специалисты продолжают изучать перспективы использования животных органов. Китайский профессор допустил, что дальнейшее развитие этого направления может привести к проведению новых клинических испытаний.

Отдельно Рэн упомянул возможность пересадки человеку спинного мозга свиньи. По его оценке, подобный вариант можно рассматривать на теоретическом уровне.

При этом речь не идет о подтвержденной медицинской технологии или процедуре, уже доступной пациентам. Высказывание профессора касается возможных направлений будущих исследований.

Таким образом, китайский ученый считает необходимым продолжать изучение как предполагаемых изменений характера после трансплантации сердца, так и перспектив пересадки человеку органов животных. Окончательных выводов относительно подобных возможностей он не представил.

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