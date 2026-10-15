Вчерашняя гречка превращается в горячий ужин: добавляю 2 продукта и ставлю на стол

Оставшаяся с ужина гречка часто отправляется в холодильник, где стоит до следующего дня без особых перспектив. Разогревать её просто так не хочется, а выбрасывать жалко. Но стоит добавить к готовой крупе яйцо и сыр, как из обычного гарнира получается совсем другое блюдо — румяные гречневые котлетки с нежной серединкой.

Готовятся они примерно за 15 минут, не требуют сложных ингредиентов и отлично подходят для быстрого ужина. Особенно удобно, что гречку не придётся варить заново.

Что понадобится для гречневых котлеток

На 2 порции:

варёная гречка — 300 г;

яйцо — 1 шт.;

твёрдый сыр — 80 г.

Для жарки также понадобится немного растительного масла. Соль и чёрный перец можно добавить по вкусу, но сначала стоит попробовать гречку: если её солили при варке, дополнительная соль может не понадобиться.

Лучше использовать охлаждённую рассыпчатую гречку. Она хорошо смешивается с остальными ингредиентами и позволяет сформировать небольшие котлетки.

Как приготовить ужин из вчерашней гречки

Переложите готовую гречку в глубокую миску. Если крупа слиплась, слегка разомните её вилкой. Натрите сыр на мелкой тёрке и добавьте к гречке. Разбейте туда же яйцо. Тщательно перемешайте массу. Для лучшего сцепления слегка разомните часть гречки ложкой или коротко измельчите погружным блендером, оставляя большинство зёрен целыми. Сформируйте небольшие плоские котлетки влажными руками. Если масса получилась слишком рассыпчатой, можно сделать одну большую лепёшку и готовить её под крышкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите котлетки и обжаривайте на умеренном огне примерно 3–4 минуты с каждой стороны. Когда появится золотистая корочка, накройте сковороду крышкой ещё на 1–2 минуты, чтобы сыр внутри полностью расплавился, а яйцо приготовилось.

Подавайте гречневые котлетки горячими. Снаружи они получаются слегка хрустящими, а внутри остаются мягкими благодаря расплавленному сыру.

Почему гречневые котлетки могут разваливаться

Главная сложность такого рецепта — недостаточно вязкая основа. В отличие от картофельного пюре, рассыпчатая гречка плохо держит форму, поэтому важно не пропускать этап разминания части крупы.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если котлетки плохо лепятся, оставьте перемешанную массу на 5 минут, а затем ещё раз разомните ложкой. Делайте заготовки небольшими и не переворачивайте их, пока снизу не образуется корочка.

Сыр лучше выбирать тот, который хорошо плавится. Подойдут российский, гауда или другой полутвёрдый сорт. Он не только добавит сливочный вкус, но и поможет соединить гречневые зёрна.

С чем подавать блюдо

К гречневым котлеткам отлично подходит сметана с чесноком и укропом. Можно также подать свежие огурцы, помидоры или простой овощной салат.

Важно использовать только правильно хранившуюся гречку: после приготовления её следует быстро охладить, убрать в холодильник и использовать в течение 1–2 дней. Если крупа всю ночь простояла при комнатной температуре, готовить из неё котлетки не стоит.

Этот рецепт помогает по-новому взглянуть на привычный гарнир. Всего два дополнительных продукта — яйцо и сыр — превращают вчерашнюю гречку в самостоятельный горячий ужин.

Может быть интересно: