Фарш больше не превращаю в котлеты: делаю турецкие пиде с сочной мясной начинкой

Когда обычные котлеты надоедают, из того же фарша можно приготовить совсем другое блюдо. В Турции популярны пиде — открытые лепёшки в форме лодочек с мясной начинкой. У них румяные бортики, мягкое тесто и сочная середина с ароматными специями.

На первый взгляд пиде напоминают небольшую пиццу, но вкус получается другим. Начинку выкладывают на тонкое дрожжевое тесто, а края подворачивают, чтобы мясной сок оставался внутри.

Что понадобится для турецких пиде

На 4 большие лодочки.

Для теста:

пшеничная мука — 350 г;

тёплая вода — 200 мл;

сухие дрожжи — 5 г;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Для начинки:

мясной фарш — 350 г;

помидор — 1 крупный;

репчатый лук — 1 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томатная паста — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

соль, чёрный перец — по вкусу;

петрушка — несколько веточек.

Для смазывания бортиков понадобится ещё одно яйцо или немного молока.

Как приготовить пиде с мясом в духовке

Смешайте тёплую воду, дрожжи и сахар. Через 5–10 минут добавьте соль, масло и муку. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте в тёплом месте примерно на 1 час, пока оно заметно не увеличится. Мелко нарежьте лук, помидор и сладкий перец. Чеснок измельчите, а петрушку порубите ножом. Соедините сырой фарш с овощами, томатной пастой и специями. Тщательно перемешайте. Если помидор очень сочный, предварительно удалите часть жидкости с семенами. Разделите подошедшее тесто на четыре части. Каждую раскатайте в тонкий овал длиной примерно 25 см. Распределите начинку тонким равномерным слоем, оставляя по краям около 2 см свободного теста. Подверните длинные края внутрь и защипните концы, формируя лодочки. Смажьте бортики взбитым яйцом или молоком. Переложите пиде на противень с пергаментом и выпекайте при 220 °C примерно 18–25 минут. Бортики должны подрумяниться, а мясная начинка — полностью приготовиться.

Готовые лодочки можно слегка смазать сливочным маслом и посыпать свежей петрушкой. Перед подачей разрежьте их поперёк на несколько кусочков.

Как сохранить мясную начинку сочной

Секрет пиде — в мелко нарезанных овощах. Лук, помидор и перец отдают фаршу влагу во время запекания, поэтому начинка получается нежнее, чем обычная мясная лепёшка.

При этом овощей не должно быть слишком много. Если смесь получилась водянистой, тесто под начинкой может остаться влажным.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: раскатывайте тесто достаточно тонко и распределяйте фарш слоем не толще 1 см. Так основа успеет пропечься, а мясо приготовится без пересушивания. Для фарша из говядины или свинины безопасная температура внутри начинки — не ниже 71 °C.

С чем подавать турецкие пиде

В Турции такие лепёшки часто едят горячими, дополняя свежими овощами, зеленью и долькой лимона. Дома к ним можно приготовить простой соус из натурального йогурта, чеснока и соли.

Пиде удобно брать с собой или подавать вместо привычной пиццы. А если после ужина останется несколько кусочков, их можно разогреть в духовке, чтобы бортики снова стали аппетитными.

Получается полноценный ужин из доступных продуктов: немного фарша, овощи и домашнее тесто превращаются в ароматные мясные лодочки с румяной корочкой.

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