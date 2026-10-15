Кулинария

Пересолила суп так, что есть невозможно: бабушка показала, как спасти целую кастрюлю

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Что делать, если сильно пересолили суп. Просты...

ПроКазань

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Одна лишняя ложка соли способна испортить целую кастрюлю супа. Особенно обидно, когда мясо уже сварилось, овощи стали мягкими, а до ужина осталось всего несколько минут. Но выливать блюдо не придется: есть несколько способов уменьшить соленость, причем необходимые продукты наверняка найдутся на кухне.

Главное — не пытаться замаскировать соль большим количеством специй. Гораздо эффективнее изменить концентрацию соли в бульоне или увеличить объем несоленых ингредиентов.

Самый простой способ спасти пересоленный суп

Если суп получился слишком соленым, первым делом попробуйте заменить часть бульона обычной горячей водой. Это действительно уменьшает концентрацию соли, в отличие от популярных хитростей с картофелем или рисом.

Действуйте постепенно:

  1. Отлейте из кастрюли примерно 200–300 мл пересоленного бульона. Не выбрасывайте его сразу: возможно, он пригодится для другого блюда.

  2. Влейте столько же горячей воды или несоленого бульона. Осторожно перемешайте и попробуйте суп.

  3. Если соленость все еще слишком сильная, повторите процедуру небольшими порциями. Не добавляйте сразу литр воды, иначе вкус станет водянистым.

  4. Доведите суп до слабого кипения и прогрейте несколько минут. При необходимости добавьте немного зелени, чеснока или других несоленых приправ.

Такой прием особенно хорошо подходит для борща, щей, куриного и овощного супа.

Поможет ли обычная картошка

Существует известный совет: положить в пересоленный суп целую очищенную картофелину, поварить и затем выбросить. Однако картофель не способен избирательно вытягивать из бульона именно соль. Он впитывает жидкость вместе с растворенными в ней веществами, поэтому заметного снижения солености ждать не стоит.

Другое дело — добавить в суп несколько нарезанных картофелин и оставить их в готовом блюде. Вместе с дополнительной водой они увеличат общий объем супа, благодаря чему соленость каждой порции уменьшится.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если суп пересолен совсем немного, не спешите разбавлять всю кастрюлю. Сначала налейте небольшую порцию в отдельную миску, добавьте немного горячей воды и попробуйте. Так проще понять, сколько жидкости потребуется для исправления вкуса.

Что делать, если добавлять воду уже некуда

Когда кастрюля наполнена до краев, часть супа можно переложить в отдельную емкость. Затем в основной объем добавить несоленые овощи, крупу или заранее сваренное мясо — в зависимости от рецепта.

Для супа-пюре подойдет дополнительная порция отварных овощей без соли. В сливочных супах иногда помогает добавление несоленых сливок, хотя они скорее смягчают восприятие соленого вкуса, чем устраняют избыток соли.

Не стоит рассчитывать на сахар или уксус как на универсальное спасение. Они могут изменить вкусовой баланс, но количество соли в кастрюле от этого не уменьшится.

Если суп пересолен очень сильно, лучше разделить его на две части и приготовить на основе каждой новую порцию с несоленым бульоном и ингредиентами. Это потребует немного больше времени, зато позволит сохранить продукты.

Как не пересолить суп в следующий раз

Часто проблема возникает из-за того, что соль добавляют несколько раз: сначала в бульон, затем при варке овощей и еще раз перед подачей. При этом жидкость постепенно выкипает, а концентрация соли увеличивается.

Поэтому окончательно солить суп лучше ближе к завершению приготовления. Особенно осторожно нужно действовать, если в составе есть соленые огурцы, копчености, сыр или готовые бульонные кубики.

Даже сильно пересоленный суп можно исправить, если не пытаться скрыть ошибку приправами. Самый надежный способ — уменьшить концентрацию соли, сохранив при этом насыщенность и аромат блюда.

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