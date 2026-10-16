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Инвестор из Мордовии восстановит старинный дом Панфилова в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Старинный дом Панфилова в Казани получил инвест...

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Дом Панфилова в Казани, признанный объектом культурного наследия, нашел инвестора для реставрации. Здание на улице Лево-Булачной приобрела на аукционе госкорпорации ДОМ.РФ компания «Аренда Сервис» из Мордовии. Об этом сообщили в Комитете Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Двухэтажный кирпичный особняк построили в 1830–1832 годах. Проект подготовил казанский архитектор Александр Шмидт. Здание считается ярким образцом городской гражданской застройки XIX века, в его облике соединились эклектика и классицизм.

До наших дней сохранились выразительные детали убранства. Над главным входом можно увидеть старинный кованый навес, закрепленный на ажурных кронштейнах. Внутри осталась подлинная центральная парадная лестница с кованым ажурным ограждением и деревянными перилами.

В начале прошлого века в стенах дома работала типография «Баян эль-Хак», что переводится как «Изложение истины». В последние годы постройка пребывала в неудовлетворительном состоянии.

Площадь исторического здания превышает 820 квадратных метров. Завершить работы на объекте планируется до конца сентября 2030 года. Представитель инвестора отметил, что к противоаварийным мероприятиям собираются приступить уже в марте, а параллельно специалисты займутся проектом приспособления дома к современному использованию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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