Из обычной тыквы делаю турецкий десерт: кабак татлысы получается янтарным и тает во рту

Тыква редко становится главным украшением десертного стола, а зря. В Турции из нее готовят кабак татлысы — нежные янтарные кусочки, пропитанные собственным сладким сиропом. На вид они напоминают цукаты, но внутри остаются мягкими и буквально тают во рту.

Самое удивительное, что для этого десерта практически ничего не нужно, кроме тыквы и сахара. Никакого теста, сливок и сложных кулинарных приемов. А если добавить грецкие орехи и немного тахини, получится лакомство, которое часто можно встретить в турецких кафе.

Что понадобится для кабак татлысы

На 4–5 порций:

очищенная тыква — 1 кг;

сахар — 350–400 г;

грецкие орехи — 70 г;

лимонный сок — 1 ст. л.;

корица — по желанию;

тахини (кунжутная паста) — для подачи по желанию.

Лучше выбирать плотную сладкую тыкву с ярко-оранжевой мякотью. Она хорошо сохраняет форму при приготовлении и приобретает красивый янтарный оттенок.

Как приготовить турецкий десерт из тыквы

Очистите тыкву от кожуры и семян. Нарежьте крупными кусочками толщиной около 3–4 см, чтобы они не превратились в пюре. Выложите тыкву в широкую кастрюлю с толстым дном, пересыпая каждый слой сахаром. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 6–8 часов, удобнее всего на ночь. За это время тыква выделит много сока, а сахар частично растворится. Дополнительно наливать воду обычно не требуется. Поставьте кастрюлю на слабый огонь и доведите сироп до легкого кипения. Готовьте под неплотно прикрытой крышкой примерно 35–50 минут, не перемешивая кусочки ложкой. Когда тыква станет мягкой, добавьте лимонный сок. Снимите крышку и при необходимости готовьте еще 5–10 минут, чтобы сироп немного загустел. Снимите кастрюлю с огня и оставьте десерт остывать прямо в сиропе. Затем осторожно переложите кусочки на тарелку, полейте сиропом и посыпьте измельченными грецкими орехами.

Подают кабак татлысы как теплым, так и охлажденным. В Турции его нередко дополняют тахини, которая придает сладкой тыкве приятный ореховый оттенок.

Почему тыкву оставляют с сахаром на ночь

Это главный прием, благодаря которому десерт получается особенно нежным. Сахар постепенно вытягивает из тыквы сок, образуя натуральный сироп. Во время приготовления кусочки томятся в собственной жидкости и равномерно пропитываются сладостью.

Если сразу поставить сухую тыкву с сахаром на сильный огонь, нижний слой может начать пригорать. Поэтому лучше не пропускать этап выдержки и выбирать кастрюлю с толстым дном.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не перемешивайте тыкву во время варки слишком активно. Когда мякоть размягчается, кусочки становятся хрупкими и легко разваливаются. Чтобы сироп распределялся равномерно, достаточно осторожно покачивать кастрюлю.

Как получить красивый янтарный цвет

Оттенок готового десерта во многом зависит от сорта тыквы. Чем насыщеннее цвет свежей мякоти, тем ярче обычно получается кабак татлысы.

Для более концентрированного сиропа можно в конце приготовления ненадолго снять крышку. Но важно следить за нагревом: сахарная заливка должна слегка густеть, а не превращаться в темную карамель.

Готовый десерт удобно приготовить заранее и хранить в холодильнике в закрытом контейнере 3–4 дня. После охлаждения кусочки становятся плотнее, а сироп приобретает более насыщенный вкус.

Кабак татлысы особенно хорош с крепким чаем или кофе. Нежная сладкая тыква, хрустящие орехи и ароматный сироп превращают обычный осенний овощ в необычный десерт без выпечки.

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