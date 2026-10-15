Баклажаны больше не жарю кружочками: готовлю рулетики по-грузински с ореховой начинкой

Баклажаны можно приготовить так, что они станут главным украшением стола даже без мяса и дорогих ингредиентов. В грузинской кухне из них делают рулетики с грецкими орехами, чесноком и ароматной зеленью. Получается закуска с нежной овощной основой, насыщенной начинкой и приятной ореховой текстурой.

Это блюдо известно как бадриджани нигвзит. Его часто подают холодным, поэтому рулетики удобно приготовить заранее. А чтобы баклажаны не впитывали слишком много масла, вместо привычной жарки на сковороде их можно запечь в духовке.

Что понадобится для грузинских рулетиков

На 4 порции:

баклажаны — 2 крупных;

грецкие орехи — 150 г;

чеснок — 2–3 зубчика;

кинза — небольшой пучок;

вода — 60–80 мл;

винный уксус — 1 ч. л.;

хмели-сунели — ½ ч. л.;

молотый кориандр — ½ ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

зерна граната — для украшения.

Лучше выбирать длинные баклажаны примерно одинаковой толщины. Из них получаются аккуратные полоски, которые легко сворачиваются и хорошо удерживают начинку.

Как приготовить баклажаны с ореховой начинкой

Вымойте баклажаны и нарежьте вдоль пластинами толщиной около 5–7 мм. Слегка посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните бумажным полотенцем. Разложите пластины на противне с пергаментом, смажьте небольшим количеством масла и отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 15–20 минут. Баклажаны должны стать мягкими и гибкими. Измельчите грецкие орехи в блендере до мелкой крошки. Добавьте чеснок, кинзу, хмели-сунели, кориандр и винный уксус. Постепенно вливайте воду, перемешивая массу. Начинка должна получиться густой, пластичной и легко распределяться по баклажанам, но не стекать с них. Попробуйте ореховую смесь, добавьте соль и черный перец. При желании положите немного острого красного перца. Остудите запеченные баклажаны. На край каждой пластины выложите примерно чайную ложку начинки, слегка распределите ее и сверните плотный рулетик. Переложите рулетики на блюдо, украсьте зернами граната и свежей зеленью. Перед подачей уберите в холодильник на 20–30 минут.

Почему ореховая начинка получается особенно ароматной

Главную роль здесь играют грецкие орехи. Они придают закуске насыщенный вкус и создают нежную, слегка зернистую текстуру. Чеснок добавляет остроту, а кинза и грузинские специи делают сочетание более выразительным.

Важно не превращать орехи в совершенно жидкую пасту. Начинка должна оставаться достаточно густой, чтобы не вытекать при сворачивании.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если ореховая масса получилась сухой и рассыпчатой, добавляйте воду буквально по одной столовой ложке. Так проще добиться нужной консистенции и не сделать начинку слишком жидкой.

Как сделать рулетики красивыми и нежными

Самая распространенная ошибка — нарезать баклажаны слишком толсто. Такие пластины трудно свернуть, а рулетики могут разваливаться. Слишком тонкие ломтики тоже неудобны: они легко рвутся после приготовления.

Не стоит пересушивать баклажаны в духовке. Как только они стали мягкими и гибкими, их можно доставать. При остывании пластины немного уплотнятся, но сохранят способность сворачиваться.

Готовые рулетики лучше подавать охлажденными или комнатной температуры. За время отдыха начинка становится ароматнее, а баклажаны слегка пропитываются ореховой смесью.

Такая закуска подойдет для праздничного стола, семейного ужина или легкого перекуса. А благодаря запеканию вместо жарки на сковороде готовить ее можно с меньшим количеством масла.

Может быть интересно: