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IT-компаниям Татарстана возместят часть расходов на зарплаты новых специалистов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане IT-компаниям компенсируют часть за...

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IT-компаниям Татарстана компенсируют часть затрат на оплату труда специалистов, приехавших из других регионов России. Об этом сообщили в Минцифры республики. Постановление о новой мере поддержки подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Размер субсидии зависит от зарплаты привлеченных сотрудников и от формата их работы. За специалистов, которые фактически переехали и трудятся в Татарстане при соблюдении дополнительных условий, вернут до 22% затрат на оплату труда. Если же человек работает в татарстанской организации, но не зарегистрирован в республике, компенсация составит до 11%.

Претендовать на поддержку могут компании с государственной ИТ-аккредитацией. Им также нужно привлечь не менее пяти специалистов из других регионов с профильным высшим образованием и стажем по специальности от трех лет. Еще одно обязательное условие — направить не менее 5% от полученной субсидии на развитие ИТ-образования в вузах и колледжах республики.

Для нас важно, чтобы такие команды не просто оформлялись в республике, а реально работали здесь, создавали новые технологические продукты и усиливали кадровую среду, — отметил министр цифрового развития Татарстана Илья Начвин. По его оценке, за три года мера позволит привлечь более 3 тыс. высококвалифицированных специалистов и обеспечит около 1,5 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений.

В первой половине 2026 года в России появилось около 37 тыс. новых IT-компаний, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в стране открываются новые технопарки и кластеры, где у основателей стартапов есть все необходимое. Сейчас действует более 200 таких площадок, а за ближайшие четыре года планируется открыть еще 100.

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