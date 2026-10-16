Ведомства намерены довести эффективность блокировки VPN до 95% с помощью ИИ

Министерство цифрового развития России рассматривало возможность применения искусственного интеллекта для повышения эффективности блокировки сервисов обхода интернет-ограничений. Предполагалось, что новые технологии позволят выявлять и ограничивать работу до 95% подобных ресурсов. Соответствующую инициативу обсуждали при подготовке национального плана внедрения искусственного интеллекта до 2030 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно первоначальным предложениям, интеллектуальные системы должны были анализировать признаки до 70% сервисов виртуальных частных сетей, попадающих под блокировку. Использование современных алгоритмов рассматривалось как способ ускорить обнаружение подобных ресурсов и повысить результативность действующих ограничений.

Представитель Минцифры пояснил, что искусственный интеллект способен определять серверы, обеспечивающие обход блокировок, по совокупности косвенных характеристик. В частности, система может учитывать особенности сетевой активности, разновидность размещения оборудования и параметры соседних сетевых адресов.

Такой подход позволяет обнаруживать потенциально используемые для обхода ограничений узлы без необходимости опираться исключительно на заранее известные адреса. Кроме того, автоматизированный анализ способен быстрее реагировать на изменения в работе сетевой инфраструктуры.

Однако в министерстве уточнили, что в действующей редакции проекта национального плана соответствующие показатели отсутствуют. Ранее различные ведомства направляли собственные предложения, но далеко не все инициативы обязательно войдут в окончательный документ.

В настоящее время для выявления и ограничения сетевого трафика уже используются специальные алгоритмы интеллектуального анализа. При этом действующие решения, как отмечают источники издания, не относятся непосредственно к технологиям искусственного интеллекта.

Отдельное внимание специалисты обращают на вероятность ошибочных блокировок. При обработке значительных объемов интернет-трафика даже небольшая доля неточных решений может затронуть большое количество данных, не связанных с обходом ограничений.

По имеющимся оценкам, сейчас уровень подобных ошибок составляет приблизительно 5–6%. Это создает дополнительные риски при внедрении новых методов автоматического распознавания сетевых соединений.

Представители отрасли информационных технологий допускают, что применение искусственного интеллекта действительно позволит увеличить количество выявляемых сервисов обхода блокировок. Однако на первых этапах эксплуатации новых систем возможно значительное число ложных срабатываний.

Таким образом, использование искусственного интеллекта для усиления интернет-блокировок пока остается одним из обсуждавшихся предложений. Решение о достижении эффективности на уровне 95% в актуальной версии национального плана не закреплено.

Может быть интересно: