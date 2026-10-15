От 775 000 руб: прошел анонс доступного хэтчбека Geely EX2 для России

Китайский автопроизводитель Geely анонсировал появление на российском рынке компактного электрического хетчбэка EX2. Новинка получит задний привод, двигатель мощностью 116 лошадиных сил и сможет преодолевать до 395 километров без подзарядки. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу марки, автомобиль станет самым доступным электромобилем Geely в России.

Модель предназначена преимущественно для повседневной эксплуатации в городских условиях. Благодаря небольшим габаритам автомобиль рассчитан на поездки по загруженным улицам и парковку в условиях ограниченного пространства.

Технические характеристики Geely EX2

Электрический хетчбэк построен на глобальной платформе для электромобилей, разработанной компанией Geely. Длина кузова составляет 4135 миллиметров, а расстояние между передней и задней осями достигает 2650 миллиметров.

Несмотря на сравнительно компактные размеры, конструкция автомобиля предусматривает рациональное использование пространства салона.

За движение отвечает электрический двигатель, установленный на задней оси. Силовая установка развивает 116 лошадиных сил при максимальном крутящем моменте 150 Нм. В отличие от многих традиционных компактных хетчбэков, Geely EX2 имеет привод на задние колеса.

Производитель указывает запас хода до 395 километров по европейскому испытательному циклу. Однако реальное расстояние, которое автомобиль сможет преодолеть на одной зарядке, будет зависеть от дорожных и погодных условий.

В частности, на расход энергии влияют температура воздуха, скорость движения и работа системы отопления или кондиционирования. При отрицательных температурах и продолжительных поездках по трассе фактический запас хода может оказаться ниже паспортного.

Согласно характеристикам зарубежных версий, вместимость основного багажного отделения составляет 375 литров. Дополнительное пространство для хранения вещей предусмотрено в передней части кузова. При этом окончательные параметры российской модификации еще предстоит уточнить.

Особенности эксплуатации электромобиля в России

Одним из преимуществ Geely EX2 может стать возможность отказаться от регулярных расходов на бензин. Электрический хетчбэк ориентирован прежде всего на автомобилистов, использующих личный транспорт для поездок на работу, за покупками и других повседневных задач.

При наличии зарядного устройства дома или на рабочем месте эксплуатация такой машины может оказаться удобнее, чем при постоянной необходимости посещать общественные зарядные станции.

Вместе с тем расходы на содержание электромобиля определяются несколькими обстоятельствами. Помимо стоимости электроэнергии, значение имеют цена самой машины, страхование, обслуживание аккумуляторной батареи и доступность зарядной инфраструктуры.

При частом использовании коммерческих станций быстрой зарядки экономия относительно бензинового автомобиля может сокращаться.

Для российских покупателей также будут иметь значение особенности эксплуатации в холодное время года. В частности, важны эффективность обогрева салона, скорость восполнения заряда зимой и изменение дальности поездки при низких температурах.

Не менее существенным фактором станет наличие официального сервисного обслуживания и гарантийной поддержки.

Сколько стоит Geely EX2 в Китае

После обновления модели в мае 2026 года стоимость электрического хетчбэка на китайском рынке с учетом специальных предложений составляет от 61 800 до 91 800 юаней.

Начальная стоимость в Китае

61 800 юаней

Около 775 тыс. рублей

Максимальная стоимость в Китае

91 800 юаней

Около 1,15 млн рублей

Рублевые значения приведены приблизительно по курсу на 15 октября 2026 года. Китайские цены с учетом специальных предложений подтверждаются публикацией от 28 мая 2026 года.

При этом указанные суммы не отражают будущую стоимость электромобиля в России. На конечную цену могут повлиять транспортные расходы, налоги, особенности комплектаций и условия официальных поставок.

Российское представительство Geely пока не опубликовало стоимость EX2 и перечень доступных исполнений. Поэтому определить, насколько бюджетным окажется новый электромобиль для отечественных покупателей, пока невозможно.

Когда Geely EX2 начнут продавать в России

Компания подтвердила намерение официально представить электрический хетчбэк на российском рынке в ближайшее время. Однако точная дата начала продаж пока не объявлена.

Также производитель еще не раскрыл состав оборудования, гарантийные условия и цены российской версии.

Перспективы Geely EX2 будут во многом зависеть от окончательной стоимости автомобиля и организации его обслуживания. Для потенциальных покупателей важными параметрами останутся доступность зарядных станций, реальный запас хода и эксплуатационные расходы.

Таким образом, главным неизвестным параметром новинки пока остается российская цена. Именно после ее объявления можно будет оценить, насколько доступным окажется компактный электромобиль Geely по сравнению с другими предложениями на рынке.

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