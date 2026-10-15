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Два матча 11-го тура РПЛ пройдут по новому расписанию

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российская премьер-лига объявила об изменении времени начала двух встреч 11-го тура чемпионата страны, запланированных на воскресенье, 18 октября 2026 года. Корректировки затронули домашние игры московского «Спартака» и калининградской «Балтики». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на официальный сайт лиги.

Согласно обновленному расписанию, московский «Спартак» примет казанский «Рубин» в 18:45 по московскому времени. Изначально стартовый свисток в этой встрече должен был прозвучать в 18:30. Таким образом, начало поединка перенесли на 15 минут.

Аналогичное изменение коснулось матча между калининградской «Балтикой» и «Ростовом». Команды выйдут на поле в 21:00 вместо ранее утвержденных 20:45 по московскому времени.

Как уточнили в Российской премьер-лиге, решение об изменении расписания принято по согласованию с основным вещателем чемпионата. Остальные встречи тура сохраняют ранее установленные даты и время проведения.

Матчи 11-го тура российского первенства пройдут в течение трех дней — с 17 по 19 октября. В программу входят восемь встреч, распределенных между субботой, воскресеньем и понедельником.

Перед очередным туром борьба за лидерство в чемпионате остается напряженной. Первую строчку турнирной таблицы занимает московское «Динамо», заработавшее 22 очка по итогам десяти проведенных матчей.

Столько же баллов набрал ЦСКА, располагающийся на второй позиции. Армейцы уступают динамовцам по дополнительным показателям.

Следом идут петербургский «Зенит» и «Краснодар». Оба клуба имеют по 21 очку и занимают третье и четвертое места соответственно.

Пятерку сильнейших замыкает московский «Спартак», в активе которого 20 баллов. От лидирующего «Динамо» красно-белых отделяют всего два очка.

Таким образом, перед началом 11-го тура сразу пять команд располагаются в пределах двух очков друг от друга. Ближайшие матчи могут повлиять на распределение мест в верхней части чемпионата.

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Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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