Кулинария

Португальцы не режут картошку перед запеканием, а раздавливают её: «Бататаш а мурру» получается с хрустящей корочкой и мягкой серединкой

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить португальскую картошку batatas...

ПроКазань

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Картошку необязательно нарезать дольками или превращать в пюре, чтобы приготовить необычный гарнир. В Португалии есть блюдо batatas a murro — картофель, который сначала отваривают целиком, а затем слегка раздавливают и запекают с оливковым маслом. Получается аппетитная золотистая корочка, а внутри сохраняется мягкая, почти кремовая мякоть.

Название блюда можно перевести как «картошка, получившая удар кулаком». И это не просто красивая история: клубни действительно слегка придавливают перед запеканием. Благодаря этому кожица трескается, появляются неровные края, которые особенно хорошо подрумяниваются в духовке.

Что понадобится для картошки по-португальски

На 3–4 порции:

  • мелкий картофель — 800 г;

  • оливковое масло — 4 ст. л.;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • крупная соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • свежий розмарин или тимьян — 2 веточки.

Лучше выбирать небольшие клубни примерно одинакового размера. Их удобно раздавливать, а при запекании они равномерно покрываются корочкой.

Как приготовить batatas a murro

  1. Тщательно вымойте картофель щеткой. Очищать его не нужно: именно кожица помогает получить хрустящую поверхность.

  2. Положите клубни в кастрюлю, залейте холодной водой и немного посолите. Доведите до кипения и варите 15–25 минут в зависимости от размера, пока картофель не станет мягким.

  3. Слейте воду и оставьте клубни на несколько минут, чтобы с поверхности испарилась лишняя влага.

  4. Разложите картофель на противне с пергаментом. Дном стакана или небольшой миской аккуратно придавите каждый клубень, чтобы он расплющился, но не развалился полностью.

  5. Полейте картофель оливковым маслом, добавьте слегка раздавленные зубчики чеснока, розмарин, соль и черный перец.

  6. Поставьте противень в духовку, разогретую до 220 °C, примерно на 20–30 минут. Запекайте до выраженной золотистой корочки и хрустящих краев.

  7. Подавайте сразу после приготовления, пока картофель горячий, а корочка сохраняет приятный хруст.

Почему картофель получается особенно хрустящим

Главный секрет — сочетание предварительной варки и последующего запекания. Внутри клубни уже мягкие, поэтому в духовке не нужно долго доводить их до готовности. Основная задача — подсушить и подрумянить поверхность.

При раздавливании площадь соприкосновения картофеля с горячим противнем увеличивается. Неровные края и трещинки быстрее теряют влагу, благодаря чему образуется аппетитная корочка.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после варки обязательно дайте картофелю немного обсохнуть. Если отправить на противень мокрые клубни, часть времени уйдет на испарение воды, а корочка получится менее выраженной.

Не стоит слишком сильно расплющивать картошку. Если превратить ее в тонкую лепешку, нежной серединки почти не останется. Оптимально, когда клубень становится плоским, но сохраняет толщину около 1,5–2 см.

С чем подавать португальскую картошку

В Португалии batatas a murro часто подают к рыбе, особенно к треске. Но дома такой гарнир прекрасно сочетается с запеченной курицей, мясом или овощами.

Можно дополнить картофель простым соусом из густого йогурта, чеснока и зелени. Он добавит свежести и хорошо оттенит насыщенный вкус оливкового масла.

Португальская картошка доказывает, что даже самый привычный продукт можно приготовить совершенно по-новому. Никаких сложных ингредиентов — только правильная последовательность действий, горячая духовка и немного хорошего масла.

Может быть интересно:

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