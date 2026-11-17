Кабмин Татарстана распорядился изъять для государственных нужд земельный участок площадью 10,3 тысячи квадратных метров и расположенное на нем здание на Оренбургском тракте, 22а в Казани. В прошлом объект принадлежал группе компаний «Бахетле». Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Участок находится в собственности ООО «Кейт-Про». В здании насчитывается 12 нежилых помещений: десять из них принадлежат «Кейт-Про», еще два — ООО «КапиталИнвест».

Изъятие проводится в рамках полномочий по принятию решений о мероприятиях по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, говорится в документе. При этом газопровод и телефонная кабельная канализация изъятию не подлежат. Контроль за исполнением возложен на Минземимущество Татарстана.