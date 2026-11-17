Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности в Татарстане в этом году привлек вдвое больше участников, чем годом ранее. Свои знания проверили более 107 тысяч жителей республики, сообщили в Отделении – Национальном банке по РТ.

Мероприятие проходило с 6 по 27 октября 2026 года. В семейном формате к нему присоединились свыше 2,7 тысячи команд из Татарстана. Для школьников организовали олимпиадный зачет, победителями стали 47 учащихся — они выступят в финале Всероссийской олимпиады «Высшая проба» НИУ ВШЭ по профилю «Финансовая грамотность», победа в которой дает льготы при поступлении в вузы.

Управляющий Отделением – Национальным банком по РТ Марат Шарифуллин отметил, что взрослые участники по всей стране лучше всего справились с заданиями о сбережениях и защите от финансовых ловушек, а сложнее им дались вопросы об открытии собственного дела. Школьники уверенно ответили на вопросы об информационной безопасности и налогах, но затруднились с заданиями об инвестировании и страховании.

Всего в онлайн-зачете приняли участие более 2,5 млн человек и свыше 100 тысяч семейных команд со всей России.