Новости Казани

Прокуратура добилась выплаты 1,1 млн рублей казанскому предпринимателю

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Зеленодольская городская прокуратура восстановила права предпринимателя, которому муниципалитет задолжал крупную сумму за выполненные работы. Исполнительный комитет Октябрьского сельского поселения не рассчитался с бизнесменом за обеспечение электроэнергией, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Сумма долга превысила 1,1 миллиона рублей. Как выяснилось в ходе проверки, задолженность образовалась из-за ненадлежащей организации работы должностных лиц и слабого контроля со стороны учредителя. В отношении главы сельского поселения возбудили административное дело за нарушение порядка исполнения контракта, а УФАС по Татарстану вынесло ему предупреждение.

После вмешательства прокуратуры муниципалитет полностью погасил задолженность перед предпринимателем. Ранее в республике другая компания выплатила работникам более 28 миллионов рублей долга по зарплате, который копился в течение месяца перед 103 сотрудниками.

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