Акции «Магнита» подорожали на 1,7%

По итогам субботних торгов индекс МосБиржи вырос на 0,17%. Акции «Магнита» прибавили 1,7%, хотя опубликованная в пятницу отчетность не давала поводов для оптимизма.

Лидером роста стала «Газпром нефть»: бумаги подорожали на 2,74%. Инвесторов воодушевило обещание компании выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 42,51 рубля на акцию.

В числе аутсайдеров оказались бумаги «Озона» (-0,69%) и АФК «Система» (-0,78%). Утром маркетплейс сообщил о приостановке работы двух складов в Ростовской области, на одном из них произошло возгорание, которое уже потушили.

Акции «Роснефти», отчитавшейся в субботу, завершили день снижением на 0,56%. Данные приводит издание Finam.Ru.