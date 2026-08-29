Новости Татарстана

За 28 августа в Татарстане произошло шесть пожаров в жилых домах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
За 28 августа в Татарстане потушили восемь пожа...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В четверг, 28 августа, пожарным Татарстана пришлось тушить восемь возгораний. Шесть из них случились в жилых домах — это главный тревожный сигнал суток. Ещё один пожар охватил сухую траву и мусор.

Но это не всё. В тот же день подразделения 26 раз выезжали по ложным вызовам. Кто-то решил пошутить, а кто-то просто ошибся — а ведь в это время кому-то реально могла понадобиться помощь. Пять раз огнеборцы работали вместе с другими экстренными службами, ещё шесть — на ликвидации последствий аварий на дорогах. На воде зафиксировали одно происшествие.

МЧС по Татарстану напоминает: пожар легче не допустить, чем потушить. Не бросайте окурки и спички, проверяйте печи и проводку, выключайте приборы на ночь. И не оставляйте детей без присмотра. Если заметили огонь — звоните 101 или 112.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

день назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

почему заводятся тараканы в доме

Кулинария

день назад

Манку и овсянку утром не варю, а готовлю турецкий завтрак: 10 минут и все готово - рецепт

Интересное в Казани

2 дня назад

Эффектно и недорого: как казанцам собрать стильный букет на 1 сентября и не переплатить

ремонт обогрева водительского сиденья в Москве

Кулинария

7 часов назад

Пельмени не варю: выкладываю прямо на сковороду и заливаю одним соусом — ужин готов за 20 минут

Кулинария

день назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Не у нас

день назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Кулинария

12 часов назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут

Кулинария

день назад

Яблоки сначала карамелизую на сковороде, а тесто лью сверху: духовку для этого пирога не включаю
Экономика
20 минут назад

Энергосистема Сибири способна обеспечить сеть дата-центров мощностью до 200 МВт

Энергосистема Восточной Сибири способна обеспеч...

Кулинария

49 минут назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: вынимаю середину и заполняю творогом — десерт получается порционным

Новости Казани

56 минут назад

У мечети Марджани в Казани отметили Мавлид ан-Наби

Кулинария

час назад

Макароны заранее не варю: складываю сухими в форму и заливаю соусом — через 30 минут полноценный ужин

Новости Казани

2 часа назад

Минниханов вручил подарки студентам КГМУ, создавшим семьи
«Ак Барс» после поражения сыграет со «Спартаком...
Новости Казани
5 часов назад

«Ак Барс» после поражения сыграет со «Спартаком» в Кубке мэра Москвы

Кулинария

2 часа назад

Капусту не тушу часами: режу крупными кусками и кладу сверху фарш — получается сочнее голубцов

Кулинария

3 часа назад

Сырники больше не леплю: выливаю творожную массу целиком на сковороду — завтрак без горы грязной посуды

Новости Казани

3 часа назад

Глава Минстроя России ознакомился с ходом реновации «Новой Портовой» в Казани
130 лет российскому автомобилю: как новый кросс...
Интересное в Казани
5 дней назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам