За 28 августа в Татарстане произошло шесть пожаров в жилых домах

В четверг, 28 августа, пожарным Татарстана пришлось тушить восемь возгораний. Шесть из них случились в жилых домах — это главный тревожный сигнал суток. Ещё один пожар охватил сухую траву и мусор.

Но это не всё. В тот же день подразделения 26 раз выезжали по ложным вызовам. Кто-то решил пошутить, а кто-то просто ошибся — а ведь в это время кому-то реально могла понадобиться помощь. Пять раз огнеборцы работали вместе с другими экстренными службами, ещё шесть — на ликвидации последствий аварий на дорогах. На воде зафиксировали одно происшествие.

МЧС по Татарстану напоминает: пожар легче не допустить, чем потушить. Не бросайте окурки и спички, проверяйте печи и проводку, выключайте приборы на ночь. И не оставляйте детей без присмотра. Если заметили огонь — звоните 101 или 112.