Экономика

ЦБ: два инвестора более 10 тысяч сделок для манипулирования акциями ОГК-2

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Банк России установил факты манипулирования рын...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Банк России выявил схему манипулирования акциями ПАО «ОГК-2», использованную двумя частными инвесторами. По данным регулятора, Константин и Анастасия Михайловы совершили более 10 тысяч сделок, которые искусственно разгоняли или обрушивали цену бумаг, а затем торговали на пиковых значениях.

В 2025 году инвесторы действовали по двум схемам: сначала скупали акции агрессивными заявками, завышая их стоимость, и продавали пакет на пике, затем серией продаж занижали цену и снова выкупали бумаги. В отдельные дни они также заключали сделки между своими брокерскими счетами по предварительному соглашению. Это приводило к существенным отклонениям объёма и цены торгов.

Банк России привлёк Михайловых к административной ответственности и направил им предписания о недопущении подобных нарушений. Мосбирже и брокерам регулятор предписал приостановить операции по торговым счетам инвесторов. В ЦБ отметили, что такие действия повышали волатильность цен и увеличивали финансовые риски для других участников рынка.

Об этом сообщается на сайте Банка России. 13 января ЦБ запустил сервис анонимного информирования о неправомерной инсайдерской информации и манипулировании рынком — обращения могут касаться выгодных сделок инсайдеров, разглашения инсайдерской информации, сговора участников торгов и нарушений инсайдерской политики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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