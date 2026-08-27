Технологии

СИБУР разработал 65 продуктовых решений для предприятий Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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СИБУР за пять лет направил на исследования и разработки более 35 млрд рублей, а для предприятий Татарстана создал 65 продуктовых решений. Цифры на Татарстанском нефтегазохимическом форуме назвал генеральный директор научного центра «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов.

Компания выстроила полный цикл внедрения технологий — от лаборатории до промышленного производства. В структуру СИБУРа входят десять исследовательских центров, где работают свыше 600 человек. Портфель компании — более 400 действующих патентов и свыше 800 марок продукции. По версии рейтинга АК&M за 2025 год, СИБУР возглавил список лидеров по научно-техническому развитию.

Разработки уже применяют в республике. Решения охватывают автомобилестроение, медицину, бытовую технику, шинную промышленность, строительство и сельское хозяйство. Всего в 2025 году компания создала более 146 продуктовых решений для разных отраслей. Один из флагманских проектов — производство гексена в Нижнекамске мощностью 50 тысяч тонн в год. Этот компонент нужен для получения полиэтилена с заданными свойствами: его объема хватает на выпуск более 3,3 млн тонн полимера. Предприятие закрывает потребности России и СНГ и создает задел для экспорта. Технологию масштабировали от пилотной установки до промышленной, увеличив мощность в 180 раз. Разработка защищена 17 изобретениями и 128 патентами.

Еще один проект — производство н-бутиллития по собственной технологии, единственное в России и СНГ. Вещество используют для синтеза каучуков, а также в фармацевтике и агропроме. В планах СИБУРа — запуск в Татарстане крупнейшего в стране и СНГ производства полиолефиновых катализаторов. Первую линию фабрики обещают к 2027 году, чтобы полностью закрыть потребности российской полимерной отрасли и наладить экспорт. Технологии разрабатывают вместе с МГУ и институтами РАН.

Научные разработки СИБУР создает в партнерстве с вузами и использует механизмы Минобрнауки. В частности, компания участвует в программе «Госзадание 2.0». Зарипов подчеркнул, что именно кооперация с наукой — основа новых технологий. К 2030 году объем производства полимеров в России должен превысить 10 млн тонн в год, поэтому параллельно ученые работают над гетерогенными катализаторами для полной локализации ключевых компонентов.

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