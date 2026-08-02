Ленивые голубцы в духовке: быстрый рецепт с капустой, рисом и томатным соусом

Ленивые голубцы выручают, когда хочется привычного домашнего вкуса, но нет времени разбирать капусту на листья и аккуратно заворачивать каждую порцию. Здесь все проще: капусту измельчают, смешивают с фаршем, формируют котлетки и запекают вместе с рисом под томатным соусом.

По вкусу блюдо напоминает классические голубцы, но готовится заметно быстрее. Такой вариант подойдет для семейного ужина, обеда на несколько дней или случая, когда нужно накормить всех сытно и без лишней суеты.

Почему ленивые голубцы получаются сочными

Главное преимущество рецепта — капуста сразу вмешивается в фарш. Она дает мясу сочность, делает массу мягче и помогает сохранить знакомый вкус голубцов без долгой подготовки листьев.

В этом варианте используется смесь говядины и индейки. Говядина отвечает за насыщенный мясной вкус, а индейка делает блюдо легче. Манная крупа помогает фаршу держать форму, а яйца связывают все ингредиенты.

«Ленивые голубцы удобны тем, что сохраняют вкус классического блюда, но избавляют от самого трудоемкого этапа — подготовки капустных листьев», — отмечают авторы кулинарного портала RussianFood.com.

Рис в этом рецепте не вмешивают в фарш, а выкладывают на дно формы. Во время запекания он впитывает томатный соус, мясной сок и аромат овощной зажарки.

Ингредиенты для ленивых голубцов

говядина — 300 г;

мясо индейки — 350 г;

капуста — 450 г;

пропаренный рис — 1 стакан;

репчатый лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатный сок — 2 стакана;

вода — 2,5 стакана;

сметана — 1 ст. л.;

манная крупа — 3 ст. л.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Одна луковица пойдет в фарш, вторая — в томатную зажарку. Воду лучше делить сразу: 2 стакана нужны для соуса, еще 0,5 стакана добавляют в форму, чтобы рис полностью приготовился.

Как подготовить капусту для ленивых голубцов

Капусту нужно нарезать крупными кубиками и сложить в чашу блендера. Измельчать ее лучше короткими импульсами, чтобы получилась мелкая крошка, а не влажное пюре.

Если блендера нет, капусту можно очень мелко нашинковать ножом. Главное — не оставлять крупные жесткие куски: они могут не успеть размягчиться и будут выбиваться из общей текстуры.

Измельченную капусту добавляют к фаршу вместе с одной мелко нарезанной луковицей. Массу лучше вымешивать руками, чтобы овощи равномерно распределились по мясу.

Зачем в фарш добавляют манку

В мясную смесь вводят соль, черный перец, яйца и манную крупу. После этого фарш тщательно перемешивают и убирают в холодильник на 30 минут.

За это время манка набухает, впитывает лишнюю влагу и делает массу более плотной. Благодаря этому котлетки легче формируются, не распадаются при обжарке и сохраняют сочность после духовки.

«Если дать фаршу постоять перед приготовлением, крупа успевает впитать мясной и овощной сок, поэтому голубцы лучше держат форму», — советуют авторы портала «Аймкук».

Этот этап лучше не пропускать. Если сразу отправить массу на сковороду, заготовки могут получиться рыхлыми.

Как приготовить томатный соус

Для заливки вторую луковицу мелко нарезают, а морковь натирают на крупной терке. Овощи обжаривают на сковороде до мягкости.

Затем добавляют сахар, соль, перец, томатный сок и сметану, разведенную в 2 стаканах воды. Соус тушат на слабом огне 3–5 минут, чтобы вкус стал более цельным.

Сахар нужен не для сладости, а для баланса. Он смягчает кислоту томатного сока и делает соус приятнее. Сметана добавляет легкую сливочность и помогает заливке стать нежнее.

Как собрать ленивые голубцы в форме

Промытый сырой рис выкладывают на дно глубокой формы ровным слоем. Лучше брать пропаренный рис: он хорошо держит форму и не превращается в кашу.

Из охлажденного фарша формируют небольшие котлетки. Их быстро обжаривают на сковороде до легкой золотистой корочки. Полностью доводить до готовности не нужно — основное приготовление пройдет в духовке.

Затем котлетки выкладывают сверху на рис. Все заливают томатным соусом и добавляют еще 0,5 стакана воды. Важно, чтобы рис был покрыт жидкостью: иначе он может остаться сухим или жестким.

Сколько запекать ленивые голубцы в духовке

Форму плотно накрывают фольгой и ставят в духовку, разогретую до 180 °C. Запекать блюдо нужно 35–40 минут.

Фольга помогает сохранить пар внутри формы. За счет этого рис готовится равномерно, а мясные заготовки остаются сочными.

Если хочется получить более насыщенный верх, в конце можно снять фольгу и оставить блюдо в духовке еще на 5–7 минут. Но делать это стоит только после того, как рис уже стал мягким.

Как подать ленивые голубцы

Готовые ленивые голубцы подают горячими вместе с рисом и соусом со дна формы. Дополнительно можно добавить ложку сметаны, свежую зелень или салат из огурцов и помидоров.

Блюдо получается полноценным: в нем уже есть мясо, крупа, овощи и томатная заливка. Поэтому отдельный гарнир обычно не нужен.

Если часть голубцов осталась на следующий день, их можно разогреть в духовке или на сковороде под крышкой, добавив немного воды или соуса. После настаивания вкус становится еще насыщеннее.

Почему этот рецепт стоит сохранить

Ленивые голубцы в духовке — хороший способ приготовить домашнее блюдо без долгой возни. Не нужно варить кочан, снимать листья, срезать утолщения и заворачивать начинку. Все ингредиенты соединяются быстрее, а вкус остается узнаваемым.

Такой рецепт особенно удобен для буднего вечера. Пока голубцы запекаются, можно заняться другими делами, а на выходе получить сытный ужин для всей семьи.

Резонансность таких блюд проста: они возвращают вкус привычной домашней кухни, но экономят время. Именно поэтому ленивые голубцы часто становятся не компромиссом, а любимой версией классического рецепта.

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