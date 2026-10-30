Технологии

В Татарстане беспилотники с ИИ начали проводить проверки вместо инспекторов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

На форуме Kazan Digital Week 2026 подвели первые итоги внедрения беспилотных технологий в контрольно-надзорную деятельность республики. По данным Минэкономики РТ, с начала года Минлесхоз и Минэкологии уже провели 30 обследований с использованием дронов.

Процесс максимально автоматизирован: специализированная платформа с искусственным интеллектом самостоятельно согласовывает маршрут полета, анализирует полученные данные, распознает нарушения и формирует готовый акт с фотофиксацией и правовой квалификацией. Инспекторы, прошедшие профильное обучение, теперь управляют БПЛА без привлечения сторонних пилотов.

К 2027 году к системе планируется подключить еще три ведомства: Госкомитет по биоресурсам, Комитет по охране объектов культурного наследия и Госстройнадзор РТ. Главная цель внедрения дистанционного контроля — реализовать риск-ориентированный подход, сократить количество физических выездных проверок и снизить административную нагрузку на бизнес.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Картофельное пюре получается клейким и тягучим: что нельзя делать после варки картошки

Полезное

10 часов назад

Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах

центр дезинфекции люберцы

Кулинария

день назад

Из стакана кефира и двух яиц готовлю пышный завтрак: получается вкуснее привычных оладий

Интересное в Казани

3 дня назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей

изготовление логотипов на заказ

Кулинария

день назад

Домашние котлеты разваливаются на сковороде: почему лишнее яйцо не всегда спасает фарш

Не у нас

день назад

В России идут заказы на новый Nissan Dayz за 990 тыс. рублей

Кулинария

день назад

Морковь больше не натираю для салата: запекаю с чесноком и специями — получается необычная закуска

Кулинария

12 часов назад

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю с картошкой и готовлю румяные овощные вафли

Кулинария

день назад

Обычные макароны превращаю в сытный ужин: смешиваю с яйцами и сыром — получается румяный пирог
Лайфхаки
9 часов назад

2 блюда из недорогой белой рыбы: стрипсы и нежное суфле без лишних трат

Как из недорогой белой рыбы приготовить сразу д...

Кулинария

24 минуты назад

Обычную тыкву превращаю в нежный крем-десерт: добавляю молоко и корицу — получается осеннее лакомство

Интересное в Казани

12 часов назад

От финансовой пирамиды в Челнах до 100 закрытых дел: как казанские юристы брались за дела, которые годами висели без результата

Наука

59 минут назад

В Казани презентовали футурологический роман о будущем с Илоном Маском

Новости Казани

2 часа назад

Риэлтор из Челнов добивается пересмотра приговора за обман дольщиков
Экс-глава «Атланта» возглавил генконсульство Бе...
Новости Казани
12 часов назад

Экс-глава «Атланта» возглавил генконсульство Беларуси в Казани

Кулинария

2 часа назад

Итальянцы готовят из хлеба и помидоров густой суп: простой способ использовать вчерашний батон

Новости Казани

3 часа назад

«Динамо-Ак Барс» нацелилось на юбилейное золото к 25-летию Шаймиева

Новости Татарстана

3 часа назад

Заболеваемость мышиной лихорадкой в Татарстане выросла почти вдвое
Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: расск...
Интересное в Казани
4 дня назад

Семья с одним ребёнком экономит 2,55 млн: рассказываем, как субсидированная ставка меняет расчёты по ипотеке