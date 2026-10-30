В Татарстане беспилотники с ИИ начали проводить проверки вместо инспекторов

На форуме Kazan Digital Week 2026 подвели первые итоги внедрения беспилотных технологий в контрольно-надзорную деятельность республики. По данным Минэкономики РТ, с начала года Минлесхоз и Минэкологии уже провели 30 обследований с использованием дронов.

Процесс максимально автоматизирован: специализированная платформа с искусственным интеллектом самостоятельно согласовывает маршрут полета, анализирует полученные данные, распознает нарушения и формирует готовый акт с фотофиксацией и правовой квалификацией. Инспекторы, прошедшие профильное обучение, теперь управляют БПЛА без привлечения сторонних пилотов.

К 2027 году к системе планируется подключить еще три ведомства: Госкомитет по биоресурсам, Комитет по охране объектов культурного наследия и Госстройнадзор РТ. Главная цель внедрения дистанционного контроля — реализовать риск-ориентированный подход, сократить количество физических выездных проверок и снизить административную нагрузку на бизнес.