Новости Казани

Экс-глава «Атланта» возглавил генконсульство Беларуси в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Дмитрий Харитончик стал первым генконсулом Бела...

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Первым генеральным консулом Беларуси в Казани стал Дмитрий Харитончик, ранее возглавлявший крупнейшего производителя бытовой техники в республике. С ним встретился раис Татарстана Рустам Минниханов, переговоры прошли в Доме правительства, сообщили в пресс-службе главы РТ.

Минниханов поздравил дипломата с назначением и отметил, что Беларусь остается одним из ведущих зарубежных партнеров региона. По итогам 2025 года товарооборот между Татарстаном и республикой достиг 718 миллионов долларов. Стороны также сотрудничают с белорусскими предприятиями, а между Казанью и Минском действует прямое авиасообщение. В столице Беларуси работает представительство Татарстана.

Генконсульство открыли в Казани после решения, принятого весной этого года. Ранее в городе действовало отделение посольства республики в России. В июне временно исполняющий обязанности руководителя консульства Виктор Щетько завершил работу в Татарстане — Лукашенко назначил его первым заместителем министра промышленности.

Харитончику 51 год, он родился в Жодино Минской области. С марта 2024 года по сентябрь 2026-го руководил ЗАО «Атлант», а до этого работал заместителем министра промышленности Беларуси и возглавлял могилевский областной совет депутатов. Сейчас в Казани работают 10 генеральных консульств иностранных государств, среди них — Китай, Индия, Турция, Иран, Венгрия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия и Туркменистан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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