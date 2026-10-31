Вместо обычной пиццы готовлю основу из картофеля: сверху сыр и начинка — тесто замешивать не нужно

Когда хочется пиццы, но нет желания возиться с дрожжевым тестом, выручает обычная картошка. Из неё можно сделать румяную основу, которая хорошо держит начинку, а сверху выложить помидоры, сыр и любимые добавки.

Получается что-то среднее между картофельной лепёшкой и домашней пиццей. Края слегка хрустят, середина остаётся мягкой, а расплавленный сыр делает блюдо особенно аппетитным. Такой ужин удобно готовить из продуктов, которые уже есть в холодильнике.

Какие продукты понадобятся

На одну большую картофельную пиццу диаметром около 24 см, рассчитанную на 3–4 порции:

Для основы:

картофель — 600 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

чёрный перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Для начинки:

твёрдый сыр или моцарелла для пиццы — 150 г;

помидор — 1 крупный;

ветчина — 100 г;

томатный соус — 2 ст. л.;

сладкий перец — ½ шт.;

сушёный орегано — ½ ч. л.;

свежая зелень — по желанию.

Начинку можно менять. Главное — не использовать слишком много влажных продуктов, иначе картофельная основа размокнет.

Как приготовить картофельную пиццу без теста

Очистите картофель и натрите на крупной тёрке. Переложите массу в чистое кухонное полотенце или марлю и тщательно отожмите сок. Чем меньше останется лишней жидкости, тем лучше подрумянится основа. Добавьте к картофелю яйцо, муку, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте. Застелите противень пергаментом, подходящим для выпечки, и слегка смажьте растительным маслом. Выложите картофельную массу кругом толщиной около 1 см. Разровняйте ложкой и немного уплотните края. Отправьте основу в духовку, разогретую до 200 °C, на 20–25 минут. Она должна стать плотной и слегка золотистой. Пока картофель запекается, нарежьте ветчину, помидор и сладкий перец. Сыр натрите на крупной тёрке. Достаньте картофельную основу и тонко смажьте томатным соусом. Посыпьте половиной сыра, распределите ветчину, помидоры и перец. Добавьте оставшийся сыр и немного сушёного орегано. Верните пиццу в духовку ещё на 10–12 минут, пока сыр не расплавится, а края не станут румяными. Картофель к этому моменту должен быть полностью мягким внутри. Дайте блюду постоять 3–5 минут, затем нарежьте порционными кусочками.

Подавайте горячим, пока сыр остаётся тягучим.

Почему картофельная основа получается румяной

В отличие от обычного теста, картофель содержит много влаги. Если сразу добавить начинку и отправить всё в духовку, нижний слой может остаться мягким и влажным.

Поэтому картофельную лепёшку сначала запекают отдельно. За это время часть жидкости испаряется, а поверхность начинает подрумяниваться.

Яйцо и небольшое количество муки помогают связать натёртый картофель, чтобы готовую пиццу было удобнее нарезать.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не делайте картофельный слой слишком толстым. Оптимальная толщина — около 1 см. Если выложить массу высокой горкой, середина будет долго оставаться влажной, а края успеют пересохнуть.

Главная ошибка — плохо отжатый картофель

Это самая распространённая причина, по которой картофельная пицца разваливается и не покрывается румяной корочкой.

После натирания клубни быстро выделяют сок. При нагревании эта жидкость превращается в пар и мешает поверхности подсыхать.

Поэтому картофель необходимо хорошо отжать ещё до добавления яйца и муки.

При этом промывать натёртую массу не нужно: естественный крахмал помогает основе держать форму.

Какой сыр лучше использовать

Для картофельной пиццы подойдут моцарелла, гауда, эдам или обычный российский сыр.

Моцарелла для пиццы хорошо плавится и образует тягучий слой. Более выдержанные сыры придают блюду насыщенный вкус.

Можно смешать два вида: например, 100 г моцареллы и 50 г твёрдого сыра.

Если используете свежую моцареллу в рассоле, предварительно обсушите её, чтобы лишняя влага не попала на картофельную основу.

Какие начинки подойдут

Картофель хорошо сочетается не только с ветчиной и помидорами.

Можно приготовить несколько вариантов:

С грибами: предварительно обжарить шампиньоны с луком и выложить под сыр.

С курицей: использовать уже приготовленное куриное филе, нарезанное небольшими кусочками.

С овощами: добавить сладкий перец, оливки и немного красного лука.

С беконом: предварительно обжарить его и дополнить начинку сыром и зеленью.

Сырые мясные продукты лучше не класть на такую пиццу: за короткое время финального запекания они могут не успеть полностью приготовиться.

Как сделать края более хрустящими

Чтобы получить выраженную корочку, важно соблюдать три условия: хорошо отжать картофель, не делать основу слишком толстой и предварительно запечь её без начинки.

Также не стоит использовать слишком много томатного соуса. Двух столовых ложек для небольшой пиццы вполне достаточно.

Если духовка поддерживает режим конвекции, его можно включить на последние несколько минут приготовления, внимательно следя за корочкой.

Можно ли приготовить на сковороде

Да, но удобнее делать небольшую пиццу диаметром 18–20 см.

Выложите картофельную массу на разогретую сковороду с маслом, разровняйте и готовьте под крышкой на небольшом огне около 8–10 минут.

Затем аккуратно переверните лепёшку, добавьте готовую начинку и сыр. Продолжайте готовить под крышкой ещё 8–10 минут до мягкости картофеля и расплавления сыра.

Время зависит от толщины основы и мощности плиты.

Как хранить и разогревать

Картофельная пицца вкуснее всего сразу после приготовления, когда края остаются румяными.

Остатки можно убрать в холодильник в закрытом контейнере на 1–2 дня.

Разогревать лучше в духовке при 180 °C около 8–10 минут. Так картофельная основа сохранит более приятную текстуру, чем после микроволновки.

Картофельная пицца — удачный способ приготовить необычный ужин без дрожжей, раскатки и долгого замешивания теста. Достаточно натереть несколько клубней, предварительно запечь основу и добавить любимую начинку под сырной корочкой.

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