Кабачки больше не жарю кружочками: натираю с картошкой и готовлю румяные овощные вафли

Кабачки снова лежат в холодильнике, а привычные жареные кружочки уже надоели? Из них можно приготовить кое-что интереснее — румяные овощные вафли с картофелем. Снаружи они слегка хрустят, внутри остаются нежными, а по вкусу напоминают драники.

Для приготовления понадобится обычная вафельница для толстых вафель. Масла уходит значительно меньше, чем при жарке на сковороде, а сами вафли получаются аккуратными и аппетитными. Особенно вкусно подавать их горячими, со сметаной и чесноком.

Какие продукты понадобятся

На 6–8 небольших вафель:

кабачок — 300 г;

картофель — 300 г;

яйца — 2 шт.;

твёрдый сыр — 70 г;

пшеничная мука — 3–4 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

укроп — несколько веточек.

Молодой кабачок можно использовать вместе с кожицей. Если овощ крупный, с жёсткой кожурой и семенами, его лучше предварительно очистить.

Как приготовить овощные вафли из кабачков и картофеля

Вымойте кабачок и натрите на крупной тёрке. Слегка посолите, перемешайте и оставьте на 5–7 минут. Отожмите кабачковую массу руками или через марлю. Это поможет удалить лишнюю жидкость. Очистите картофель и натрите на той же тёрке. Слегка отожмите выделившийся сок. Соедините кабачок и картофель в глубокой миске. Добавьте яйца, натёртый сыр, измельчённый чеснок и мелко нарезанный укроп. Всыпьте муку, добавьте чёрный перец и при необходимости немного соли. Хорошо перемешайте. Должна получиться густая овощная масса, которая держится на ложке. Разогрейте вафельницу для толстых вафель и слегка смажьте рабочие поверхности растительным маслом. Выложите небольшую порцию овощной смеси, равномерно распределяя её по форме. Не заполняйте вафельницу до краёв. Закройте крышку и готовьте примерно 7–10 минут, в зависимости от мощности прибора и толщины вафель. Аккуратно откройте вафельницу. Готовая вафля должна стать румяной, достаточно плотной и легко отделяться от поверхности. Картофель внутри должен полностью приготовиться. Переложите вафли на решётку, чтобы они не размокали от собственного пара.

Подавайте сразу после приготовления, пока корочка остаётся хрустящей.

Почему кабачковые вафли могут получиться мягкими

Главная особенность кабачка — большое количество воды. При нагревании овощ активно выделяет сок, из-за чего тесто становится влажным.

Если не отжать натёртый кабачок, вафли могут плохо держать форму и прилипать к пластинам прибора.

Картофель тоже содержит влагу, поэтому его желательно слегка отжать перед смешиванием.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после приготовления не складывайте горячие вафли стопкой. Между ними будет скапливаться пар, и хрустящая поверхность быстро станет мягкой. Лучше разложить их на решётке в один слой.

Главная ошибка — слишком жидкое овощное тесто

В отличие от сладких вафель, овощная масса не должна свободно растекаться.

Правильная консистенция напоминает густую смесь для драников. Овощи должны быть хорошо связаны яйцами и мукой.

Если масса получилась слишком влажной, добавьте ещё одну столовую ложку муки и перемешайте.

Но не стоит всыпать слишком много: избыток муки сделает вафли плотными и ухудшит их вкус.

Зачем добавлять сыр

Сыр делает овощные вафли более ароматными и помогает получить аппетитную подрумяненную поверхность.

При нагревании он плавится и соединяется с картофелем и кабачком.

Лучше выбирать сыр, который хорошо плавится: российский, гауду или эдам.

При желании можно обойтись и без сыра, но тогда вафли получатся менее насыщенными по вкусу.

Как добиться румяной корочки

Не открывайте вафельницу слишком рано. Пока овощная масса не схватилась, вафля может разорваться на две части.

Время приготовления зависит от модели прибора. Обычно овощным вафлям требуется немного больше времени, чем сладким.

Если вафли уже держат форму, но остаются бледными, подержите их в приборе ещё 1–2 минуты.

При этом важно не пересушить овощи. Готовая вафля должна быть румяной снаружи и мягкой внутри.

Можно ли приготовить без вафельницы

Если специального прибора нет, овощную смесь можно использовать для приготовления небольших лепёшек на сковороде.

Выкладывайте массу ложкой, слегка разравнивайте и обжаривайте на умеренном огне примерно по 4–5 минут с каждой стороны до полной готовности картофеля.

Получатся не вафли, а овощные оладьи, но вкус будет похожим.

Какой соус лучше подходит

К кабачково-картофельным вафлям отлично подходит сметанный соус с зеленью.

Для него понадобятся:

сметана — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

свежий укроп — несколько веточек;

лимонный сок — ½ ч. л.;

соль — по вкусу.

Смешайте сметану с измельчённым чесноком, укропом и лимонным соком. Немного посолите и уберите в холодильник на 10 минут.

Прохладный соус хорошо сочетается с горячими овощными вафлями.

Что ещё можно добавить в тесто

Рецепт легко изменить под свой вкус. Например, часть картофеля заменить морковью, добавить немного зелёного лука или щепотку сладкой паприки.

Любителям пряных блюд понравится небольшое количество сушёного тимьяна.

Однако не стоит добавлять слишком много сочных овощей одновременно: избыток влаги помешает образованию корочки.

Как хранить и разогревать овощные вафли

Лучше всего есть их сразу после приготовления.

Если вафли остались, остудите их и уберите в закрытый контейнер в холодильник. Желательно употребить в течение 1–2 дней.

Разогревать удобнее в вафельнице, духовке или аэрогриле. Так поверхность снова станет более румяной.

Микроволновка тоже подойдёт, но после неё вафли обычно получаются мягче.

Кабачки и картофель — простое сочетание, которое легко превратить в необычный завтрак или ужин. Несколько ложек муки, яйца, немного сыра — и вместо привычных жареных кабачков на столе появляются ароматные овощные вафли с аппетитной корочкой.

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