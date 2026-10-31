Новости Казани

Легендарный гоночный КАМАЗ из «Дакара» продают в Челнах за 55 млн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Набережных Челнах на онлайн-площадке «Авито Авто» появилось объявление о продаже грузовика КАМАЗ-635050 2005 года выпуска, который долгие годы был частью команды «КАМАЗ-мастер». Владелец оценил легендарную машину технической поддержки в 55 миллионов рублей.

Этот автомобиль сопровождал гоночные экипажи на протяжении почти двух десятилетий: с 2007 по 2026 год он участвовал в престижных ралли-рейдах, включая 15 стартов в «Дакаре», 13 — в «Шелковом пути» и один — в «Такла-Макане». Кроме того, грузовик задействовали на этапах чемпионата России по ралли-рейдам.

Под капотом у КАМАЗа установлен двигатель Cummins QSZ 13 мощностью 635 лошадиных сил, агрегатированный с механической коробкой передач. Разрешенная максимальная масса машины составляет 30 тонн. Продавец отмечает, что это не просто грузовик, а часть истории мирового автоспорта, которая до сих пор находится в рабочем состоянии.

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