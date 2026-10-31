Технологии

ИТ-сбои предложили устранять с помощью искусственного интеллекта

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На форуме Kazan Digital Week эксперты обсудили, как искусственный интеллект помогает находить и устранять неполадки в сложных IT-системах. Разработчики представили платформу наблюдаемости, которая способна самостоятельно выявлять проблему при сбое на многофункциональных сервисах.

Современные пользователи ежедневно полагаются на онлайн-банки, сервисы такси и другие цифровые платформы, поэтому даже кратковременный сбой может создать серьезные неудобства. Новая разработка компаний «Базис» и Proto призвана минимизировать такие риски. Искусственный интеллект не только обнаруживает неполадку, но и предлагает варианты ее устранения — от простых рекомендаций до самостоятельного выполнения действий.

Впрочем, полностью доверять машинам пока не готовы. Участники круглого стола подчеркнули, что за действиями ИИ должны наблюдать специалисты, которые возьмут на себя ответственность за принятые решения. Как отметил генеральный директор Proto Денис Безкоровайный, система может подсказать, какую кнопку нажать или какой сервер перезагрузить, но финальное слово остается за человеком.

Отдельное внимание уделили вопросам безопасности. Советник первого заместителя председателя правления банка ВТБ Сергей Путятинский напомнил, что клиенты совершают около 30 миллиардов операций, и доверие к цифровым сервисам напрямую зависит от их надежности. По его словам, внедрение таких технологий — это не дань моде, а стремление работать эффективнее.

Эксперты сошлись во мнении, что ключевая задача — определить границы допустимого для искусственного интеллекта, чтобы ошибка не привела к остановке работы целого предприятия. Решение этой проблемы уже предложено, и теперь компаниям предстоит решить, насколько они готовы доверить машинам управление своими системами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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