Более 15,5 млрд рублей заложат на дороги Татарстана в 2026 году

В 2026 году на развитие дорожной сети Татарстана выделят свыше 15,5 млрд рублей. Средства пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, финансирование предусмотрено в рамках реализации национального проекта. Деньги позволят привести в нормативное состояние значительную часть дорожной сети региона.

Планируется, что работы затронут как крупные трассы, так и дороги в муниципальных районах. Особое внимание уделят участкам с высокой интенсивностью движения и тем, что находятся в неудовлетворительном состоянии.

Объем средств сопоставим с финансированием текущего года, что обеспечит преемственность дорожных работ. Перечень конкретных объектов сформируют с учетом результатов диагностики и обращений местных властей.