Цифровая система освободила половину времени врачей реанимации роддома Казани

В перинатальном центре Городской клинической больницы №7 Казани внедрили отечественную цифровую систему «РАИСа», которая автоматически собирает данные с медицинского оборудования. Это позволило медикам отказаться от ручного заполнения бумажных журналов и высвободило около 50% времени для работы с пациентами.

Как рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации №6 Ренас Аббазов, раньше среднему медперсоналу приходилось вручную переписывать показатели с кардиомониторов и аппаратов ИВЛ. Теперь вся информация автоматически попадает в наркозную карту: давление, пульс, сатурация, ЭКГ и другие данные. Система также предупреждает врачей о возможной аллергии пациента на назначаемые препараты, что повышает безопасность.

Разработчик системы — компания «КваттроЛаб», резидент «Сколково». По словам генерального директора Алексея Берёзкина, «РАИСа» полностью российское решение и включена в реестр отечественного ПО Минцифры. Зарубежные аналоги не учитывают специфику российской медицины, а современная архитектура системы дает преимущество перед более старыми разработками.

Пилотный проект запустили в этом году. За два месяца специалисты ИТ-холдинга Т1 провели аудит оборудования и инфраструктуры, подключили систему и обучили персонал. В отделении появились стационарные рабочие места для врачей и медсестер, а на экране в коридоре операционного блока отображается статус всех операций, что позволяет гибко перераспределять нагрузку.

В больнице считают, что опыт можно масштабировать на всю республику. Технический директор Т1 Алексей Изосимов отметил, что при внедрении в районных больницах возможно создание ситуационного центра, где внештатные специалисты смогут дистанционно сопровождать сложные операции.