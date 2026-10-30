В Казани презентовали футурологический роман о будущем с Илоном Маском

В Национальной библиотеке Татарстана прошла презентация книги Александра Журавского «Альтернатива». Автор — заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, уроженец Казани. На встрече побывала министр культуры республики Ирада Аюпова, сообщили в пресс-службе библиотеки.

Журавский рассказал, что идея романа возникла в 2022 году, а работа над ним заняла около двух лет. Изначально замысел существовал как сценарий для киносериала. Книга вышла в декабре 2025 года тиражом 10 тысяч экземпляров, который за год удвоился. Предисловие написал Никита Михалков.

Действие «Альтернативы» разворачивается в 2034 году накануне второй Ялтинской конференции. По сюжету России и президенту США Илону Маску угрожает таинственная организация «Ангелы Апокалипсиса». Предотвратить ядерную катастрофу предстоит ветерану специальной военной операции майору Ратникову и его команде. Повествование охватывает период с 2014 по 2034 год и завершается открытым финалом.

Автор признался, что современная культура избегает разговоров о будущем, а если и обращается к нему, то рисует мрачные картины. По его словам, позитивный взгляд был свойствен Ивану Ефремову, Николаю Носову и братьям Стругацким. Журавский отметил, что теперь пришло время описать ближайшее будущее с оптимизмом.

На встрече он также упомянул реакцию самого Илона Маска на появление в произведении и поделился теплыми воспоминаниями о Казани, где родился и вырос.