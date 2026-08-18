Кулинария

Кабачки больше не жарю кружочками: натираю с сыром и получаю хрустящий ужин за 15 минут

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Кабачки можно не жарить привычными кружочками. ...

Про Казань

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В августе кабачки появляются на кухне быстрее, чем успеваешь придумывать новые блюда. Их жарят кружочками, тушат, запекают, добавляют в рагу, но один из самых простых вариантов вообще не требует долго стоять у плиты. Кабачок достаточно натереть, смешать с сыром и несколькими привычными продуктами, а затем обжарить небольшими лепешками.

Главный секрет здесь не в необычной приправе. Чтобы лепешки получились румяными снаружи и нежными внутри, из натертого кабачка нужно убрать лишнюю влагу.

Кабачок сначала нужно отжать

Для приготовления лучше взять молодой кабачок с нежной кожицей. Очищать его необязательно. Если овощ уже перерос и внутри появились крупные жесткие семена, сердцевину лучше удалить.

Кабачок натирают на крупной терке, слегка солят и оставляют примерно на 10–15 минут. За это время выделяется сок. После этого массу нужно хорошо отжать или дать жидкости стечь через сито. «Гастрономъ» также советует убирать лишнюю влагу из водянистых кабачков перед приготовлением оладий, иначе тесту потребуется слишком много муки.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Кабачковые оладьи у меня раньше постоянно получались слишком мягкими, и я пыталась исправить это дополнительной мукой. В итоге они становились плотными. Теперь сначала хорошо убираю лишний сок из натертого кабачка, а муки кладу совсем немного. Корочка получается заметно лучше, а внутри остается именно кабачок, а не мучное тесто».

Что понадобится

На один молодой кабачок весом примерно 400–500 г можно взять:

  • 1 яйцо;
  • 80–100 г твердого сыра;
  • 2–3 столовые ложки муки;
  • 1 небольшой зубчик чеснока;
  • соль;
  • черный перец;
  • зелень по желанию;
  • немного растительного масла для жарки.

С солью лучше не торопиться: она уже использовалась для удаления лишней жидкости, а сыр сам по себе может быть достаточно соленым.

Сыр натираем прямо в кабачок

Отжатую кабачковую массу смешивают с яйцом, натертым сыром и измельченным чесноком. Затем постепенно вводят муку. В похожих рецептах «Гастрономъ» тоже рекомендует не перебарщивать с мукой: если кабачок предварительно избавить от лишнего сока, ее потребуется совсем немного.

Масса должна держаться на ложке, но оставаться мягкой. Если всыпать слишком много муки, лепешки действительно станут удобнее переворачивать, но потеряют сочность и выраженный овощной вкус.

Сковороду сначала хорошо разогреваем

На сковороду наливают небольшое количество растительного масла и разогревают его на среднем огне. Кабачковую массу выкладывают ложкой, формируя небольшие лепешки.

Слишком толстыми их делать не стоит. Так корочка успеет подрумяниться примерно одновременно с тем, как приготовится середина.

Обжаривают лепешки по несколько минут с каждой стороны до золотистого цвета. Похожий способ используют и в рецептах «Гастронома»: кабачок соединяют с яйцом, сыром и небольшим количеством муки, а затем обжаривают до румяной корочки.

Сильный огонь здесь не нужен. Сыр и края могут быстро потемнеть, пока середина еще останется слишком влажной.

Есть лучше сразу со сковороды

После жарки лепешки можно ненадолго переложить на бумажное полотенце, чтобы убрать избыток масла. Особенно хороши они горячими, пока сырная корочка остается выраженно хрустящей.

Подавать можно со сметаной, натуральным йогуртом с зеленью или простым чесночным соусом. Получается быстрый августовский ужин, для которого не нужно отдельно готовить мясо или сложный гарнир.

И если кабачков дома накопилось действительно много, рецепт удобен еще по одной причине: на одну сковороду уходит целый овощ, а результат совсем не похож на привычные жареные кружочки.

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