Воду после макарон больше не выливаю: половник делает обычный соус густым и шелковистым

После варки макарон большинство привычно откидывает их на дуршлаг, а всю оставшуюся воду отправляет в раковину. Между тем именно эта мутноватая жидкость может заметно улучшить даже самый простой соус.

Секрет — в крахмале, который макароны отдают воде во время приготовления. Достаточно сохранить один половник и постепенно вмешать его в соус вместе с пастой. В результате соус лучше распределяется по макаронам, становится более однородным и приобретает приятную шелковистую консистенцию.

Подготовка: 5 минут

Приготовление: 15–20 минут

Сложность: простая

Выход: 2–3 порции

Почему вода из кастрюли работает

Во время варки часть крахмала с поверхности макарон переходит в воду. Именно поэтому к концу приготовления она становится мутной.

Эту крахмалистую жидкость можно использовать при соединении пасты с соусом. Она помогает воде и жиру образовать более устойчивую смесь, благодаря чему заправка получается однороднее и лучше обволакивает макароны.

Особенно заметна разница в простых соусах на основе сливочного или оливкового масла, сыра и томатов.

Анна Полякова, редактор food-ленты Про Казань: Раньше просто сливала макароны и сверху добавляла готовый соус. Теперь перед дуршлагом обязательно оставляю кружку воды из кастрюли. Обычно хватает буквально половника: добавляю его на сковороду и минуту перемешиваю пасту с соусом. Получается гораздо однороднее, особенно с сыром или сливочным маслом.

Самый простой вариант

Для быстрого ужина понадобятся:

спагетти или другие макароны — 250 г;

сливочное масло — 30 г;

твёрдый сыр — 60–80 г;

чеснок — 1 зубчик;

чёрный перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

вода после варки макарон — примерно 100–150 мл.

Пасту сварите согласно времени, указанному производителем на упаковке.

Но перед тем как слить воду, зачерпните кружкой или половником примерно 150 мл жидкости и поставьте рядом.

Как превратить воду в часть соуса

На сковороде растопите сливочное масло и слегка прогрейте измельчённый чеснок.

Переложите туда готовые макароны и влейте сначала примерно половину половника оставленной воды.

Интенсивно перемешивайте содержимое сковороды около минуты.

Затем уменьшите нагрев и постепенно вмешайте мелко натёртый сыр. При необходимости добавьте ещё немного воды.

Вместо жидкого масла на дне и отдельно лежащего сыра постепенно получится более однородный соус, который распределится по поверхности макарон.

Почему нельзя выливать сразу целый стакан

Главное правило — добавлять жидкость постепенно.

Если вылить слишком много, макароны просто окажутся в водянистом соусе. Начните с нескольких столовых ложек или половины небольшого половника.

Перемешайте и оцените консистенцию.

Соус слишком густой — добавьте ещё немного. Получился нужной плотности — оставшуюся воду использовать не требуется.

Воду лучше набирать перед окончанием варки

Удобнее всего сохранить её незадолго до готовности пасты.

К этому моменту в жидкости уже находится достаточно крахмала.

Можно просто поставить рядом кружку и зачерпнуть нужное количество перед тем, как откинуть макароны на дуршлаг. Так важный ингредиент точно не отправится в раковину по привычке.

Особенно хорошо приём работает с сыром

Сырные соусы легко испортить чрезмерным нагреванием. Сыр может собраться комками, а жир — отделиться.

Поэтому натёртый сыр лучше вводить при умеренной температуре, активно перемешивая пасту и понемногу добавляя крахмалистую воду.

Так можно готовить простейшую пасту буквально из нескольких ингредиентов: макарон, сыра, перца и небольшого количества жира.

Подойдёт ли приём для томатного соуса

Да.

Если томатный соус получился слишком густым, не обязательно разбавлять его обычной водой.

Переложите слегка недоваренные макароны прямо в сковороду с томатной основой, добавьте немного воды из кастрюли и завершите приготовление уже вместе.

Жидкость частично испарится, а оставшийся соус лучше распределится по пасте.

А что насчёт сливочного соуса

Здесь приём тоже пригодится.

Если сливочный соус слишком густой, небольшое количество крахмалистой воды позволяет скорректировать консистенцию без дополнительной порции сливок.

Особенно удобно это делать после добавления пасты: вливайте воду небольшими порциями и одновременно перемешивайте.

Не промывайте макароны для горячей пасты

Если макароны предназначены для горячего блюда с соусом, после варки их обычно не требуется промывать.

Вода смывает часть поверхностного крахмала, который как раз помогает соусу удерживаться на пасте.

Другое дело — отдельные рецепты холодных блюд, где технология может предусматривать охлаждение макарон. Здесь стоит следовать конкретному рецепту.

Осторожнее с солью

Вода после макарон уже содержит соль, если её добавляли при варке.

Кроме того, солёными могут быть сыр, бекон, готовый томатный соус и другие ингредиенты.

Поэтому окончательно солить блюдо лучше после добавления крахмалистой воды и остальных компонентов.

Иначе легко получить слишком солёную пасту.

Какие ошибки портят результат

Выливают всю воду до приготовления соуса. Исправить слишком густую консистенцию становится сложнее.

Добавляют сразу слишком много жидкости. Соус становится водянистым.

Промывают горячую пасту. Поверхностный крахмал частично смывается.

Полностью готовят макароны отдельно от соуса. Иногда лучше завершить последние минуты приготовления непосредственно на сковороде.

Перегревают сыр. Вместо гладкого соуса можно получить комки.

Солят блюдо до окончательной сборки. Солёная вода и сыр способны значительно изменить итоговый вкус.

Можно ли использовать воду на следующий день

Для этого приёма проще всего использовать жидкость сразу во время приготовления.

Перед сливом макарон достаточно отложить небольшую кружку и держать её рядом со сковородой. Обычно всего объёма даже не потребуется.

Остаток после приготовления можно спокойно вылить.

Половника действительно достаточно

Чтобы улучшить соус, не требуется оставлять половину кастрюли.

Для 2–3 порций часто достаточно примерно 50–150 мл, причём жидкость вводят частями. Точное количество зависит от густоты соуса и вида макарон.

Главное — не воспринимать воду после пасты как отход. Это фактически ещё один ингредиент блюда.

Перед тем как отправить макароны в дуршлаг, оставьте один половник крахмалистой воды. Добавьте её небольшими порциями на сковороду и хорошо перемешайте пасту с соусом. Простейший приём занимает меньше минуты, но соус получается заметно более гладким, густым и обволакивающим.

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