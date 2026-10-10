Куриное филе режу мелкими кубиками, а не отбиваю: сочные котлеты готовы за считаные минуты

Куриная грудка часто получается сухой, особенно если жарить ее целым куском. Но есть способ приготовить из обычного филе нежные котлеты без мясорубки, отбивания и долгого замешивания фарша. Достаточно нарезать мясо мелкими кубиками, добавить несколько простых ингредиентов и выложить массу ложкой на горячую сковороду.

Такие котлеты называют рублеными. В отличие от обычных, в них сохраняются небольшие кусочки мяса, поэтому текстура получается более выразительной. А яйцо, сметана и небольшое количество крахмала помогают соединить ингредиенты и удержать часть влаги во время жарки.

Почему рубленые котлеты получаются сочными

Главное отличие этого рецепта — способ подготовки курицы. Филе не пропускают через мясорубку и не измельчают блендером, а нарезают ножом на небольшие кубики размером примерно 5–7 мм.

Благодаря этому мясо сохраняет свою структуру. При этом маленькие кусочки быстро прогреваются, поэтому котлеты не приходится долго держать на сковороде.

Еще один важный момент — правильное количество связующих ингредиентов. Если добавить слишком много муки или крахмала, котлеты станут плотными. Если слишком мало, масса будет плохо держать форму.

Что понадобится для приготовления

На 3–4 порции:

куриное филе — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 2 ст. л.;

картофельный или кукурузный крахмал — 2 ст. л.;

твердый сыр — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль — 1/2 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки;

укроп или петрушка — по желанию.

Сыр в этом рецепте необязателен, но с ним котлеты получаются ароматнее. Лучше использовать сорт, который хорошо плавится. Сметану можно заменить густым натуральным йогуртом без сахара.

Нарезаем филе и сразу отправляем на сковороду

Промокните куриное филе бумажными полотенцами и нарежьте мелкими кубиками. Удобнее работать с хорошо охлажденным мясом: оно меньше скользит под ножом. Переложите курицу в глубокую миску. Добавьте яйцо, сметану, соль и черный перец. Натрите сыр на мелкой терке, измельчите чеснок и добавьте к мясу. При желании положите немного рубленой зелени. Всыпьте крахмал и тщательно перемешайте. Должна получиться густая масса, которая удерживается на ложке и не растекается слишком быстро. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на умеренном огне. Выкладывайте мясную смесь столовой ложкой, формируя небольшие плоские котлеты толщиной около 1–1,5 см. Жарьте примерно 3–4 минуты с одной стороны, затем переверните и готовьте еще 3–4 минуты. При необходимости ненадолго накройте крышкой. Внутренняя температура курицы должна достигнуть 74 °C.

Из указанного количества продуктов получается примерно 10–12 небольших котлет. Само приготовление на сковороде занимает около 8 минут на партию, а вместе с нарезкой мяса весь процесс обычно укладывается в 20–25 минут.

Как не пересушить куриные котлеты

Главная ошибка — слишком сильный нагрев. Снаружи котлеты быстро темнеют, а внутри мясо еще не успевает полностью приготовиться. В результате приходится увеличивать время жарки, и филе теряет сочность.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для рубленых котлет старайтесь нарезать курицу одинаковыми мелкими кусочками и не делайте их слишком толстыми. Так мясо приготовится равномерно. А если смесь получилась жидковатой, лучше добавить немного крахмала, чем увеличивать огонь и пытаться быстрее подрумянить котлеты».

Не стоит постоянно прижимать котлеты лопаткой. От этого они не приготовятся заметно быстрее, зато часть мясного сока может вытечь на сковороду.

Также не нужно переворачивать их каждые несколько секунд. Дождитесь, пока нижняя сторона подрумянится и котлета начнет легко отделяться от поверхности.

С чем подавать рубленые котлеты

Такие котлеты хорошо сочетаются с картофельным пюре, рисом, гречкой и свежими овощами. Для быстрого ужина достаточно нарезать огурцы и помидоры, а к котлетам добавить немного сметанного соуса с зеленью.

Если хочется разнообразить рецепт, часть сыра можно заменить мелко нарезанным сладким перцем. Но овощей не должно быть слишком много, иначе они выделят лишнюю влагу и масса станет жидкой.

Рубленые котлеты удобны еще и тем, что для них не требуется специальная техника. Обычный нож, миска и сковорода — все, что нужно, чтобы превратить куриное филе в сочное горячее блюдо.

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