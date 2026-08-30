Новости Казани

Ночью в Казани у «Тандема» врезались две легковушки, одна из них задымилась

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Ночью у казанского ТЦ «Тандем» столкнулись две ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ночью в Казани у торгового центра «Тандем» столкнулись две легковушки. Удар был такой, что одна из машин задымилась. Видео с места аварии очевидцы сняли на телефон — ролик уже разлетается по интернету.

В Госавтоинспекции Казани «Татар-информу» подтвердили: в аварии никто не пострадал. Люди не обращались за медицинской помощью, всем участникам удалось выбраться из машин самостоятельно.

На кадрах видно, что легковушки получили серьёзные повреждения. Одна из них стоит с открытым капотом, от моторного отсека идёт дым. На месте работали сотрудники ГИБДД, они разбирались в обстоятельствах ДТП.

Почему произошло столкновение, пока не сообщается. Очевидцы рассказывают, что авария случилась ночью, когда движение у «Тандема» было не слишком плотным.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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