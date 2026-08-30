Технологии

Интерес россиян к настольным играм вырос, считает глава Hobby World

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В России растет интерес к настольным играм: экс...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Россияне все чаще выбирают настольные игры как способ провести время с близкими. По словам президента издательского холдинга Hobby World Михаила Акулова, такой досуг помогает отвлечься от экранов и вернуть живое общение. 30 августа он рассказал об этом «Известиям».

Эксперт отметил, что современный человек проводит много времени в виртуальной среде, а настольные игры позволяют выключить телефон и компьютер на несколько часов. Аудитория таких развлечений заметно расширилась: новички обычно начинают с простых игр, а затем переходят к сложным проектам с глубокими сюжетами и стратегическими элементами.

Среди заметных трендов — кооперативные игры, в которых участники действуют сообща, и совместный досуг родителей с детьми. По словам Акулова, рынок настольных игр в России достиг около 32 млрд рублей, ежегодно выпускаются миллионы экземпляров, а в городах развивается игровая инфраструктура — клубы, фестивали и площадки.

Отдельно Акулов упомянул, что игры все чаще создаются по мотивам фильмов и книг. Ранее, 18 августа, образовательная платформа «Учи.ру» опубликовала исследование предпочтений школьников: у подростков растет интерес к логическим и стратегическим форматам, а также к играм с созданием виртуальных миров.

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