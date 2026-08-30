В Казани открыли мемориальную доску Герою России Леониду Попову

В Казани в День города и Республики открыли мемориальную доску Герою России, штурману-испытателю СССР Леониду Попову. Памятный знак установили на здании КНИТУ-КАИ — альма-матер авиатора. Попов учился в КАИ с 1957 по 1963 годы.

За плечами Леонида Степановича — испытания более 80 типов самолетов и вертолетов. Он внес огромный вклад в укрепление обороноспособности страны и воспитал не одно поколение авиаторов.

На церемонии вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал Попова настоящим героем и патриотом. «Он жил небом», — подчеркнул Чернышенко. По его словам, открытие мемориала именно в КАИ символично — здесь свято хранят традиции наставничества.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин напомнил, что испытатель должен обладать высокой квалификацией и быть готовым к риску. Он выразил надежду, что пример Попова вдохновит молодежь на профессиональные достижения.