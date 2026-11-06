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Фестиваль «Күрше» открывает зимний сезон с новым форматом и призовым фондом 40 млн

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Зимний сезон фестиваля «Күрше» пройдет в трех ф...

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Зимний сезон фестиваля «Күрше» впервые пройдет в трех форматах, сохранив общий призовой фонд в 40 млн рублей. Заявки принимаются с 5 ноября по 1 декабря, итоги отбора объявят 10 декабря. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель Премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

В этом сезоне участников ждут основной конкурс «Күрше», специальный проект «Күрше. Мирас» и новое направление для начинающих организаторов. По словам вице-премьера, фестиваль делает события доступнее для жителей: люди хотят приходить на мероприятия, организованные другими, чтобы делиться положительными эмоциями. Интерес к фестивалю проявляют и за пределами республики.

Основной конкурс сохраняет прежнюю механику: команды должны провести не менее трех событий на открытом воздухе с суммарной аудиторией от 600 человек. Поддержка для самозанятых составит до 600 тыс. рублей, для юрлиц и ИП — до 1 млн рублей, софинансирование — не менее 20%. Новое направление «Күрше. Беренче адым» рассчитано на новичков: упрощенная заявка, без обязательного софинансирования, грант до 300 тыс. рублей, но только для самозанятых старше 18 лет и не в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге и Альметьевске.

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова отметила, что муниципалитеты воспринимают фестиваль как дополнительный ресурс для реализации идей жителей. Они берут на себя инфраструктуру — электричество, воду, подготовку площадки, а ответственность за события остаётся на командах-победителях.

Направление «Күрше. Мирас» для креативных индустрий предлагает гранты до 1 млн рублей и сопровождение кураторов. Куратор направления Руслан Риманас, ранее участвовавший в фестивале со спектаклями «Сундук обики» и «Саксоян», теперь будет поддерживать авторов в сфере исполнительского искусства, помогая раскрыть потенциал проектов.

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