Новости Казани

Казанцам на Баумана предложили проверить знание Конституции Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На улице Баумана в Казани прошла акция, где гор...

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В преддверии Дня Конституции Республики Татарстан на улице Баумана прошла просветительская акция, организованная активистами казанского отделения «Молодой гвардии Единой России». Прохожим предлагали ответить на пять вопросов об основном законе республики: о дате его принятия, государственных языках, источнике власти, названии парламента и числе депутатов.

Каждый участник, справившийся с опросом, получил экземпляр Конституции РТ и ленту с цветами республиканского флага. Акция продлится два дня и охватит весь Татарстан: за это время активисты планируют раздать более трех тысяч экземпляров основного закона, из них 500 — в Казани, а также 45 тысяч лент.

Одна из участниц, казанская студентка Владислава Иванова, призналась, что опрос помог ей освежить знания. «Человеку важно знать основы и традиции того места, где он живет. Я правильно ответила почти на все вопросы, только немного запуталась в годе принятия Конституции. Дома обязательно перечитаю», — поделилась она.

Активист Богдан Федоров пояснил, что цель акции — показать, что Конституция касается каждого. «В ней закреплены наши права и обязанности, основы устройства республики. Формат опроса помогает начать разговор об этом простым языком, а экземпляр закона можно забрать с собой», — отметил он.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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