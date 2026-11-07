Капуста с курицей получается вкуснее, чем в столовой: тушу в томатной подливе — мясо нежное, овощи сочные

Обычная тушёная капуста может стать полноценным ужином, если добавить к ней курицу и приготовить всё в густой томатной подливе. Овощи пропитываются мясным соком, приобретают приятную кислинку, а кусочки курицы остаются мягкими и сочными. Получается знакомое с детства блюдо, но с более насыщенным домашним вкусом.

Особенно удобно, что для приготовления понадобится всего одна глубокая сковорода или сотейник. Никаких дорогих продуктов: капуста, курица, морковь, лук и немного томатной пасты. Примерно через 45 минут на столе будет горячий обед для всей семьи.

Какие продукты понадобятся

На 4–5 порций:

белокочанная капуста — 800 г;

куриное филе бедра без кожи и костей — 500 г;

репчатый лук — 1 крупная головка;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

вода или куриный бульон — 200 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — ½ ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л.

Для более нежного результата лучше использовать мясо куриных бёдер. Оно содержит немного больше жира, чем грудка, поэтому остаётся сочным при тушении.

Как приготовить тушёную капусту с курицей

Нарежьте куриное мясо небольшими кусочками примерно одинакового размера. Тонко нашинкуйте капусту. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Выложите курицу и обжаривайте на среднем огне 5–6 минут, периодически переворачивая, до лёгкой золотистой корочки. Добавьте лук и готовьте ещё 3 минуты. Всыпьте морковь, перемешайте и обжаривайте около 2 минут. Добавьте томатную пасту и прогрейте её вместе с мясом и овощами примерно минуту. Переложите в сковороду нашинкованную капусту. Если вся сразу не помещается, добавляйте частями по мере уменьшения объёма. Влейте воду или бульон, добавьте соль, перец, паприку, сахар и лавровый лист. Перемешайте, накройте крышкой и тушите на небольшом огне 25–35 минут. Периодически проверяйте количество жидкости. Если она полностью испарилась, добавьте несколько столовых ложек горячей воды. Когда капуста станет мягкой, а курица полностью приготовится, снимите сковороду с огня. Температура внутри самых крупных кусочков мяса должна достигнуть 74 °C. Дайте блюду постоять под крышкой ещё 5 минут.

Готовая капуста должна оставаться сочной, но не плавать в жидкости. Томатная подлива равномерно покрывает овощи и мясо.

Почему курицу лучше сначала обжарить

Если сразу положить сырое мясо к капусте и залить водой, оно приготовится, но вкус получится менее выразительным.

Кратковременная обжарка помогает сформировать аппетитную корочку и раскрыть аромат мяса.

При этом доводить курицу до полной готовности на первом этапе не нужно. Она продолжит готовиться вместе с овощами.

Особенно важно не пересушить мясо, если вместо бедра используется куриная грудка.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: добавляйте томатную пасту к обжаренным луку, моркови и курице, а не сразу в воду. Прогрейте её около минуты, постоянно помешивая. Так вкус подливы станет насыщеннее, а характерная резкая кислинка немного смягчится.

Как сделать томатную подливу густой

Для этого блюда не требуется добавлять муку или крахмал.

Во время тушения капуста выделяет сок, который смешивается с томатной пастой и мясным бульоном.

Если жидкости слишком много, снимите крышку за 5–7 минут до окончания приготовления и дайте лишней влаге испариться.

Если подлива, наоборот, получилась слишком густой, добавьте немного горячей воды.

Главное — не заливать капусту большим количеством жидкости в самом начале. Иначе вместо тушёного блюда получится овощной суп.

Какую капусту лучше выбрать

Молодая капуста готовится быстрее и получается особенно нежной. Обычно ей требуется меньше времени для тушения.

Плотная зимняя капуста сохраняет форму дольше и даёт более выраженный вкус.

Если используете зимний кочан, нарезайте листья достаточно тонко.

Слишком крупные кусочки будут готовиться неравномерно: часть капусты успеет размягчиться, а плотные прожилки останутся жёсткими.

Почему капуста иногда получается кислой

Основная причина — слишком большое количество томатной пасты.

На 800 г капусты обычно достаточно двух столовых ложек.

Если паста очень концентрированная или кислая, можно уменьшить её количество до полутора ложек.

Небольшая щепотка сахара помогает сбалансировать вкус, но превращать подливу в сладкую не нужно.

Также стоит учитывать, что разные марки томатной пасты отличаются по насыщенности.

Можно ли использовать куриную грудку

Да, грудка тоже подходит для этого рецепта.

Однако она содержит меньше жира и быстрее становится сухой при длительной термической обработке.

Чтобы сохранить сочность, кусочки грудки можно сначала быстро обжарить и временно переложить на тарелку.

Верните мясо к капусте примерно за 10–15 минут до окончания тушения и готовьте до полной готовности курицы.

Так грудка проведёт меньше времени на огне.

Что добавить для более насыщенного вкуса

Базовый рецепт можно дополнить привычными специями и овощами.

Чеснок: 1–2 зубчика добавят аромат.

Болгарский перец: сделает блюдо сочнее и немного слаще.

Копчёная паприка: придаст лёгкие дымные нотки.

Свежий укроп: освежит вкус готовой капусты.

Тмин: небольшая щепотка хорошо сочетается с тушёной капустой.

Добавлять всё одновременно необязательно. Достаточно одного-двух дополнительных ингредиентов.

Главная ошибка — слишком сильный огонь

Капуста должна именно тушиться, а не жариться до сухости.

Если готовить её на сильном огне, нижний слой может начать подгорать, пока верхний останется недостаточно мягким.

После добавления жидкости лучше уменьшить нагрев и накрыть сковороду крышкой.

Периодически перемешивайте содержимое, чтобы овощи готовились равномерно.

С чем подавать тушёную капусту с курицей

Благодаря мясу блюдо получается достаточно сытным и может подаваться самостоятельно.

Однако при желании его можно дополнить картофельным пюре, отварным рисом или ломтиком свежего хлеба.

Особенно хорошо томатная подлива сочетается с пюре: оно впитывает ароматный овощной сок.

Перед подачей можно посыпать капусту мелко нарезанной зеленью.

Как хранить готовое блюдо

После приготовления дайте капусте немного остыть, переложите в неглубокий контейнер и уберите в холодильник не позднее двух часов.

При температуре не выше +4 °C готовое блюдо можно хранить 3–4 дня.

Разогревайте необходимую порцию до полного прогревания. Если капуста стала суховатой, добавьте немного воды.

Также блюдо можно заморозить, хотя после размораживания капуста станет мягче.

Тушёная капуста с курицей в томатной подливе — пример того, как из простых продуктов получается полноценный домашний ужин. Сначала мясо слегка обжаривают, затем соединяют с овощами и медленно тушат до мягкости. Благодаря такому способу приготовления курица остаётся сочной, а капуста приобретает насыщенный вкус, который хорошо знаком по домашней кухне и столовым.

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