В Набережных Челнах перед судом предстанет начальник службы электрохозяйства

В Набережных Челнах завершили расследование уголовного дела в отношении начальника службы электрохозяйства одного из муниципальных предприятий. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Об этом сообщили в Следкоме Татарстана.

По версии следствия, 5 июня 2025 года обвиняемый поручил подчиненному провести земляные работы в траншее, проложенной над высоковольтным кабелем. При этом наряд-допуск у рабочего отсутствовал, а стенки траншеи не укрепили откосами и креплениями.

Во время работ грунт обрушился, и мужчину засыпало землей. Рабочий получил тяжелые травмы.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Альметьевске женщина провалилась в двухметровую траншею на улице — пострадавшую вытащили спасатели.