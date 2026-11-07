В Набережных Челнах перед судом предстанет начальник службы электрохозяйства
В Набережных Челнах завершили расследование уголовного дела в отношении начальника службы электрохозяйства одного из муниципальных предприятий. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ. Об этом сообщили в Следкоме Татарстана.
По версии следствия, 5 июня 2025 года обвиняемый поручил подчиненному провести земляные работы в траншее, проложенной над высоковольтным кабелем. При этом наряд-допуск у рабочего отсутствовал, а стенки траншеи не укрепили откосами и креплениями.
Во время работ грунт обрушился, и мужчину засыпало землей. Рабочий получил тяжелые травмы.
Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Альметьевске женщина провалилась в двухметровую траншею на улице — пострадавшую вытащили спасатели.
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