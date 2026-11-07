В Татарстане насчитали более 75 тысяч волонтеров культуры

В республике зарегистрировано 75 237 волонтеров культуры, следует из данных платформы «Добро.рф». За 2026 год они провели и поддержали 2 429 добрых дел в этой сфере, суммарно потратив на них 207 132 часа. Добровольчество входит в одно из направлений национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Культуры» РТ Гульфия Мутугуллина отметила, что ряды добровольцев ежегодно пополняются. Волонтерство не имеет возрастных ограничений: среди активистов — школьники, студенты, работающая молодежь, взрослые и «серебряные» волонтеры.

В республике действуют четыре «Добро.Центра» в сфере культуры: два в Казани — на базе Республиканской детской библиотеки имени Р. Миннуллина и Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина, а также по одному в Кайбицком и Нижнекамском районах. Местные отделения движения открыты в девяти муниципалитетах, наиболее активно — в Черемшанском районе, где насчитывается 886 волонтеров, а также в Высокогорском и Кайбицком районах.

В Казани добровольцы участвуют в работе Клуба «Доктор Китапкин» и Арт-студии «Смотрите сердцем», реализуя творческие и просветительские проекты. В Тюлячинском, Буинском, Ютазинском, Агрызском, Муслюмовском, Бавлинском, Сармановском и Мензелинском районах сформированы сильные команды, которые ждут официального открытия отделений.

Помимо этого, в республике развивается экосистема волонтерских инициатив: действуют Социально-творческое движение «Я - ДоброТворец», волонтерские группы музеев, включая Музей-заповедник «Казанский Кремль» и Национальный музей РТ, а также образовательные проекты — Школа музейного волонтера и инициатива «Добро в КазГИК».