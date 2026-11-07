Кулинария

Картошку натираю и смешиваю с фаршем: сочные ленивые беляши с румяной корочкой — семья просит чаще котлет

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить сочные ленивые беляши из тёртой...

ПроКазань

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Когда обычные котлеты и драники уже надоели, можно объединить два привычных ингредиента в одном блюде. Натёртая картошка, мясной фарш и немного специй превращаются в сочные лепёшки с румяной корочкой. По вкусу они напоминают беляши, но готовятся гораздо проще: не нужно замешивать дрожжевое тесто, ждать подъёма и лепить начинку.

Такие ленивые беляши удобно готовить на обед или ужин. Снаружи они получаются золотистыми, а внутри остаются мягкими благодаря картофелю и мясному соку. Весь процесс занимает около 30–35 минут.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

  • картофель — 500 г;

  • мясной фарш — 350 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • яйцо — 1 шт.;

  • пшеничная мука — 2–3 ст. л.;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • соль — 1 ч. л. без горки или по вкусу;

  • чёрный молотый перец — по вкусу;

  • паприка — ½ ч. л.;

  • растительное масло — для жарки.

Лучше всего использовать смешанный фарш из свинины и говядины. Он достаточно сочный и хорошо сочетается с картофелем.

Подойдёт и куриный фарш, но в таком случае особенно важно не пересушить блюдо.

Как приготовить ленивые беляши с картошкой и фаршем

  1. Очистите картофель и натрите на крупной или средней тёрке.

  2. Слегка отожмите картофельную массу руками, чтобы удалить лишнюю жидкость. Полностью высушивать её не нужно.

  3. Очистите луковицу и натрите на мелкой тёрке либо очень мелко нарежьте.

  4. Переложите картофель в глубокую миску, добавьте мясной фарш и лук.

  5. Разбейте яйцо, положите измельчённый чеснок, соль, перец и паприку.

  6. Добавьте две столовые ложки муки и тщательно перемешайте. Если масса слишком жидкая, всыпьте ещё немного муки.

  7. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне.

  8. Столовой ложкой выложите порции картофельно-мясной смеси и сформируйте небольшие плоские лепёшки толщиной около 1–1,5 см.

  9. Обжаривайте 4–5 минут с первой стороны до появления золотистой корочки.

  10. Осторожно переверните, уменьшите нагрев и готовьте ещё 5–7 минут. При необходимости ненадолго накройте сковороду крышкой, чтобы середина успела приготовиться.

  11. Проверьте готовность мяса. Для фарша из говядины или свинины температура в центре должна достигнуть 71 °C, для куриного — 74 °C.

  12. Переложите готовые ленивые беляши на тарелку и подавайте горячими.

Время приготовления зависит от толщины лепёшек и мощности плиты. Если корочка появляется слишком быстро, уменьшите огонь.

Почему картошка делает беляши сочными

В отличие от обычных котлет, в этом рецепте значительную часть массы составляет сырой тёртый картофель.

Во время приготовления он размягчается и удерживает часть влаги внутри лепёшек. Благодаря этому готовое блюдо получается нежным.

Лук также добавляет сочности, а яйцо и небольшое количество муки помогают соединить ингредиенты.

При этом важно соблюдать пропорции: если картофеля слишком много, мясной вкус станет менее выраженным, а лепёшки могут плохо держать форму.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: натирайте картофель непосредственно перед смешиванием с фаршем. Если оставить его надолго, он начнёт темнеть и выделять жидкость. А чтобы ленивые беляши хорошо прожарились, формируйте небольшие лепёшки одинаковой толщины — так мясо внутри приготовится одновременно с картофелем.

Какой фарш лучше использовать

Для этого рецепта подходят разные виды мяса, но результат будет немного отличаться.

Свино-говяжий фарш даёт насыщенный вкус и достаточно сочную структуру.

Куриный фарш делает блюдо более лёгким, но может быстрее пересыхать при жарке.

Индейка тоже подходит, особенно если добавить немного больше лука.

Если фарш очень постный, можно вмешать в массу одну столовую ложку сметаны. Она поможет сделать текстуру нежнее, но при этом может потребоваться немного больше муки.

Почему ленивые беляши разваливаются на сковороде

Чаще всего проблема связана с избытком картофельного сока.

Если натёртая картошка выделила много жидкости, масса становится слишком рыхлой и плохо держит форму.

В таком случае нужно аккуратно отжать лишнюю влагу и добавить немного муки.

Ещё одна причина — слишком раннее переворачивание. Пока нижняя сторона не схватилась, лепёшка легко повреждается.

Подождите, пока образуется устойчивая корочка, и только после этого переворачивайте широкой лопаткой.

Как получить румяную корочку

Главный секрет — правильно разогретая сковорода.

Если масло недостаточно горячее, лепёшки будут медленно подрумяниваться и могут впитать лишний жир.

При слишком сильном нагреве поверхность быстро потемнеет, а мясо внутри останется сырым.

Лучше жарить на среднем огне, а после переворачивания немного уменьшать температуру.

Не выкладывайте слишком много заготовок одновременно. Между ними должно оставаться свободное пространство.

Можно ли приготовить ленивые беляши в духовке

Да, такой вариант подойдёт тем, кто не хочет жарить блюдо на сковороде.

Разогрейте духовку до 190 °C. Застелите противень пергаментом и слегка смажьте его маслом.

Сформируйте небольшие плоские лепёшки и выложите на противень.

Запекайте примерно 25–35 минут, перевернув в середине приготовления.

Точное время зависит от размера заготовок. Обязательно убедитесь, что фарш полностью приготовился.

В духовке корочка получится немного другой, но блюдо останется сочным при правильном приготовлении.

Что добавить для более интересного вкуса

Базовый рецепт можно легко изменить.

  • Твёрдый сыр: 50 г тёртого сыра сделают вкус насыщеннее.

  • Свежий укроп: добавит приятный аромат.

  • Зелёный лук: придаст лёгкую пикантность.

  • Копчёная паприка: создаст выразительный пряный оттенок.

  • Сушёный чеснок: подойдёт вместо свежего.

Не стоит добавлять слишком много дополнительных ингредиентов, особенно влажных овощей. Они могут изменить консистенцию массы.

С чем подавать ленивые беляши

Лучше всего блюдо сочетается со сметанным соусом.

Для его приготовления смешайте три столовые ложки сметаны, немного измельчённого укропа, щепотку соли и половину небольшого зубчика чеснока.

Также подойдут свежие огурцы, помидоры, салат из капусты или маринованные овощи.

Поскольку в составе уже есть картофель и мясо, дополнительный гарнир обычно не требуется.

Можно ли приготовить массу заранее

Смешивать сырой картофель с фаршем задолго до жарки нежелательно. Картошка постепенно выделяет сок, из-за чего консистенция меняется.

Кроме того, сырой мясной фарш требует особенно внимательного соблюдения температурного режима.

Лучше подготовить ингредиенты непосредственно перед приготовлением.

Готовые ленивые беляши можно охладить, переложить в закрытый контейнер и хранить в холодильнике при температуре не выше +4 °C в течение 1–2 дней.

Перед повторной подачей их нужно тщательно прогреть.

Ленивые беляши с картошкой и фаршем — удачный вариант сытного домашнего блюда без сложного теста и длительной подготовки. Они объединяют румяную корочку драников и насыщенный мясной вкус котлет. А благодаря простым ингредиентам такой рецепт легко включить в повседневное меню.

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