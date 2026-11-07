Новости Татарстана

Синоптики предупредили жителей Татарстана о мокром снеге и гололедице

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В субботу, 7 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада, его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0…−5 градусов, днем столбики термометров покажут от −1 до +3 градусов.

Из-за перепадов температур на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Водителям и пешеходам следует проявлять особую осторожность и внимательность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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