Синоптики предупредили жителей Татарстана о мокром снеге и гололедице

В субботу, 7 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер будет дуть с запада и юго-запада, его скорость составит от 6 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 0…−5 градусов, днем столбики термометров покажут от −1 до +3 градусов.

Из-за перепадов температур на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Водителям и пешеходам следует проявлять особую осторожность и внимательность.